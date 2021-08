Max Verstappen baalde zondag flink na afloop van de Grand Prix van Hongarije. De Nederlander was betrokken bij een startcrash en reed het restant van de race met een zwaar beschadigde auto. Mede daardoor kwam hij niet verder dan de tiende plek.

"Uiteindelijk word ik er gewoon weer af gekegeld door een Mercedes-auto", aldus Verstappen bij Ziggo Sport. "Weliswaar niet direct, maar het is natuurlijk Bottas' schuld. Daardoor word ik ook meegenomen."

Valtteri Bottas verremde zich in de eerste bocht en ramde daarbij de auto van Lando Norris. Die knalde op zijn beurt weer tegen de auto van Verstappen.

Omdat de race werd stilgelegd hadden de monteurs van Red Bull Racing wel even de tijd om de auto van Verstappen te repareren, maar het grootste gedeelte van de schade was niet meer te herstellen.

Verstappen viel twee weken geleden uit na crash met Hamilton

Twee weken geleden viel Verstappen bij de Grand Prix van Groot-Brittannië ook al uit na een incident met een Mercedes-coureur. Lewis Hamilton tikte de vijftienvoudig Grand Prix-winnaar toen in de openingsronde van de baan.

"Het was daarna was niet meer te doen, ik had zoveel schade", vervolgde Verstappen. "Ik had alleen maar onderstuur en overstuur. Ik probeer er altijd het beste van te maken, maar dit was enorm lastig."

Verstappen verloor door zijn tiende plek de WK-leiding aan Hamilton, die als derde eindigde. De Mercedes-rijder heeft nu zes punten meer dan de Limburger.

De Grand Prix van Hongarije werd verrassend gewonnen door Esteban Ocon. Het Formule 1-seizoen wordt op 29 augustus vervolgd met de Grand Prix van België.