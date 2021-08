Esteban Ocon heeft zondag de sensationeel verlopen Grand Prix van Hongarije gewonnen. Het is de eerste overwinning voor de 24-jarige Fransman, die profiteerde van een startcrash waarbij onder meer Max Verstappen betrokken was en een strategische misser van Lewis Hamilton en Mercedes. Verstappen verloor wel de leiding in de WK-stand aan de als derde gefinishte Hamilton. Sebastian Vettel werd tweede in de Aston Martin.

Verstappen kwam in zijn beschadigde Red Bull nog wel als tiende over de finish, wat de Limburger een punten opleverde. Daarmee heeft hij nu zes punten achterstand in de WK-stand.



Carlos Sainz kwam in zijn Ferrari als vierde over de streep, gevolgd door Fernando Alonso in de Alpine. De 40-jarige Spanjaard speelde een grote rol in de overwinning van Ocon door de veel snellere Hamilton met slim verdedigen lang achter zich te houden.



Zowel AlphaTauri als Williams finishten met beide auto's in de punten, met Pierre Gasly op de zesde plaats. De Fransman pakte op de valreep nog een extra punt af van Hamilton voor de snelste rondetijd. Yuki Tsunoda werd zevende. Nicholas Latifi pakte zijn eerste punten ooit in de Formule 1 met een achtste plaats. Zijn teamgenoot George Russell pakte de met de negende plaats zijn eerste punten voor Williams.