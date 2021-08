Max Verstappen is zondag de leiding in de WK-stand verloren aan Lewis Hamilton in een sensationele Hongaarse GP. Esteban Ocon boekte zeer verrassend zijn eerste zege in de Formule 1, mede door een startcrash waar onder anderen Verstappen de dupe van was, en een strategische misser van Hamilton en Mercedes.

Hamilton finishte als derde, achter Sebastian Vettel in de Aston Martin.

Verstappen kwam in zijn beschadigde Red Bull nog wel als tiende over de finish, wat de Limburger een punt opleverde. Daardoor heeft hij nu zes punten achterstand op Hamilton in de WK-stand. Mercedes nam ook de leiding over in de strijd om de constructeurstitel en staat daarin nu tien punten voor op Red Bull.



Carlos Sainz kwam in zijn Ferrari als vierde over de streep, gevolgd door Fernando Alonso in de Alpine. De veertigjarige Spanjaard speelde een grote rol in de overwinning van Ocon door de veel snellere Hamilton met slim verdedigen lang achter zich te houden.

Top tien GP van Hongarije 1. Esteban Ocon (Alpine)

2. Sebastian Vettel (Aston Martin)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Fernando Alonso (Alpine)

6. Pierre Gasly (AlphaTauri)

7. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

8. Nicholas Latifi (Williams)

9. George Russell (Williams)

10. Max Verstappen (Red Bull)

Bottas zet alles op zijn kop met dure remfout

Vlak voor de start begon het zachtjes te regenen boven de Hungaroring, waardoor alle coureurs op de intermediatebanden vertrokken. Toen de lichten uitgingen waren Verstappen en Hamilton goed weg, maar Bottas vanaf de tweede plaats niet. Die werd ook nog ingehaald door Lando Norris en Sergio Pérez, maar remde wel later dan dat tweetal. Te laat, want de Fin boorde zich achterin de McLaren van Norris, raakte ook Pérez en zorgde ervoor dat Norris hard tegen Verstappen aanknalde.



Daarachter remde ook Lance Stroll te laat in zijn Aston Martin, die daarbij de Ferrari van Charles Leclerc raakte. De Monegask tikte op zijn beurt Daniel Ricciardo in de andere McLaren weer achterstevoren.





Bottas raakt Pérez, daarvoor wordt Verstappen geraakt door Norris Bottas raakt Pérez, daarvoor wordt Verstappen geraakt door Norris Foto: ANP

Hamilton komt ongeschonden uit de strijd, maar gaat daarna alsnog in de fout

De chaos vond plaats achter de rug van Hamilton, die daarmee op een makkelijke middag leek af te rijden. Door de grote hoeveelheid rommel en stilstaande auto's op de baan werd de race echter stilgelegd. Bottas, Leclerc, Stroll, Pérez en Norris konden niet verder. Verstappens auto was zwaar beschadigd, iets wat tijdens de rode vlag-situatie niet volledig kon worden gerepareerd.



Met Verstappen op de dertiende plaats en Hamilton aan de leiding werd de race hervat met een staande start. Althans, alleen door Hamilton. Het volledige veld achter de Brit ging al naar binnen omdat de baan ondertussen flink was opgedroogd. Slicks waren nodig, maar Hamilton en Mercedes reden door naar de grid. Daar ging de zevenvoudig wereldkampioen als enige van start.



Een ronde later ging Hamilton alsnog naar binnen, waarna hij achteraan het veld kon aansluiten. Het was een bizar en uniek tafereel, waarbij Ocon opeens aan de leiding lag van de race, met Vettel vlak achter zich.



De Fransman stond vervolgens de hele race onder druk van Vettel, maar wist ondanks een undercut-poging van Aston Martin de leiding te behouden. Het was de eerste zege voor de jonge Fransman en de eerste voor Alpine. De vorige overwinning van het in Enstone gevestigde team was van Kimi Raïkkönen in Melbourne in 2013, toen de renstal nog Lotus heette.

Winnaar Ocon viert zijn zege met teamgenoot Alonso Winnaar Ocon viert zijn zege met teamgenoot Alonso Foto: Getty Images

Alonso voorkomt completeren inhaalrace Hamilton

Hamilton wist de schade uiteindelijk nog te beperken met een derde plaats, maar een echt riant profiteren van de schade bij Verstappen kon hij niet door de strategische misser bij de herstart. De Brit ging uiteindelijk Verstappen en Ricciardo voorbij met een geslaagde tweede pitstop naar de harde band, maar kwam vervolgens vast te zitten achter Sainz.



Mercedes haalde hun coureur daarom opnieuw naar binnen voor een stop naar de mediums. Daardoor kwam hij wel achter Alonso terecht, wat uiteindelijk zijn kans om alsnog te winnen om zeep hielp. De ervaren Spanjaard wist zijn oude rivaal met stevig verdedigen rondenlang op te houden, tot grote frustratie van Hamilton. Toen die er uiteindelijk voorbij kwam, was het te laat om nog naar Ocon en Vettel te rijden. De nieuwe WK-leider kwam alleen nog Sainz voorbij voor de derde plaats op het podium, maar zag tegelijkertijd zijn puntje voor de snelste ronde worden afgesnoept door Pierre Gasly.



Verstappen worstelde de hele race met wat er over was van zijn Red Bull. De Limburger had duidelijk niet de snelheid om aan te vallen, maar had desondanks nog wat fraaie inhaalacties. Een late stop naar de mediumbanden hielp Verstappen alsnog langs Ricciardo, waar hij een groot deel van de race achter vast had gezeten.



Zowel AlphaTauri als Williams finishte voor Verstappen met beide auto's in de punten, met Gasly op de zesde plaats. Yuki Tsunoda werd zevende. Nicholas Latifi pakte zijn eerste punten ooit in de Formule 1 met een achtste klassering. Zijn teamgenoot George Russell pakte met de negende plaats zijn eerste punten voor Williams.



De volgende Grand Prix is op 29 augustus op het Circuit Spa-Francorchamps.