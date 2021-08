Na een moeizaam verlopen kwalificatie op de Hungaroring begint Max Verstappen de Grand Prix van Hongarije deze zondag om 15.00 uur vanaf de derde startplaats, met voor hem een door Mercedes gevulde eerste startrij. De Limburger moet in de aanval om zijn leiding in de WK-stand te behouden. Een vooruitblik.

Red Bull opereert stroef op de Hungaroring, die vooraf werd ingeschat als een baan waarop de RB16B het goed zou doen. Maar Verstappen worstelt al het hele weekend met de balans van de auto, wat met name veel onderstuur oplevert. De auto glijdt te veel weg over de voorwielen, wat op het bochtige baantje bepaald niet ideaal is.



Dat de temperaturen in Boedapest haast tropisch zijn, helpt daarbij niet mee. Zaterdag tikte de asfalttemperatuur even de 60 graden Celsius aan. Of dat zondag weer zo gaat zijn, is maar de vraag. In de afgelopen nacht heeft het al flink geregend op het circuit en zondagochtend was het wederom nat. Het is niet ondenkbaar dat er nog meer water valt vandaag, wat het direct waarschijnlijk maakt dat het niet meer zo heet wordt als de afgelopen dagen.

Red Bull en Verstappen zien de temperatuur graag dalen, zeker omdat beide auto's op de softbanden vertrekken. De levensverwachting van die banden gaat er niet op vooruit als de eerste stint met een volle tank ook nog eens op heet asfalt wordt afgelegd.

Verstappen hoopt op voordeeltje bij de start

Maar waarom start Red Bull dan op de rode banden, en niet zoals Mercedes op de mediums? Zowel Verstappen als teambaas Christian Horner rekent op een voordeel bij de start, omdat de zachte band initieel meer grip levert bij het wegrijden.

Het is best een eindje naar de eerste bocht in Boedapest en zeker in de aanvalsmodus is een goede start dan essentieel. Verstappen start bovendien aan de 'schone' kant van de grid, in tegenstelling tot Valtteri Bottas. Al is het de vraag of dat nog wel zo zwaar weegt na alle regen van afgelopen nacht.



Uitgaande van een droge race gaat zeker Red Bull na de start het grote onbekende in. Verstappen zei dat hij in de vrije trainingen geen representatieve long run heeft kunnen doen, en ook geen idee heeft hoelang zijn softbanden het gaan volhouden na de start. Volgens Pirelli is een tweestopper te doen, van soft naar twee keer medium. Maar inhalen is erg lastig op de Hungaroring, dus denkend vanuit 'track position' is een eenstopper (van medium naar hard) logischer.

Cruciaal om niet achter Mercedes vast te zitten

De start zal cruciaal zijn in hoe Verstappen een tweestopper kan laten werken. Zit hij na de openingsronde nog vast achter beide Mercedessen, dan wordt het een lastig verhaal.

Het is op basis van de tijden in de vrije trainingen reëel dat beide teams aan elkaar gewaagd zijn, maar daar heeft de Nederlander weinig aan als hij achter obstakel Bottas rijdt, terwijl Lewis Hamilton aan de horizon verdwijnt. Wel heeft Verstappen zijn eigen 'wingman' Sergio Pérez zowaar een keer naast hem op de tweede startrij.



Hamilton is vanaf pole normaliter de grootste kanshebber op de zege, wat direct de honderdste in zijn loopbaan zou zijn. De zevenvoudig wereldkampioen kan in dat geval de leiding in de WK-stand overnemen van Verstappen als de Nederlander als derde of lager eindigt. Als Hamilton wint en de snelste ronde rijdt terwijl Verstappen tweede wordt, komen ze op een gelijk aantal punten.

Ferrari op zoek naar herstel na moeizame kwalificatie

Achter de top zijn de ogen gericht op Ferrari, dat in principe de snelheid had om de derde auto in Boedapest te zijn, maar een rampzalige kwalificatie beleefde. Carlos Sainz crashte en Charles Leclerc kwam 0,013 tekort ten opzichte van Pierre Gasly, wat betekent dat hij als zevende in plaats van als vijfde start. Sainz moet van de vijftiende plaats komen. Lando Norris lijkt vanaf de zesde startplaats weer in positie om goede zaken te doen voor McLaren.



Fernando Alonso begint de race met zijn Alpine als negende. De Spanjaard vierde vrijdag zijn veertigste verjaardag, op het circuit waar hij in 2003 zijn allereerste Grand Prix won. In die race stonden ook Michael Schumacher en Jos Verstappen aan de start, én Kimi Räikkönen. De Fin is een jaartje ouder dan Alonso, finishte die race in 2003 als tweede en begint deze zondag als dertiende aan wat best eens zijn laatste race op de Hungaroring kan worden.

De Grand Prix van Hongarije begint om 15.00 uur.