Max Verstappen is zaterdag boos geworden tijdens de persconferentie na afloop van de Grand Prix van Hongarije. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing was niet gediend van een vraag over een mogelijk nieuwe crash met Lewis Hamilton.

De journalist in kwestie wilde aan Verstappen en Hamilton vragen wat zij dachten wat er zou gaan gebeuren als ze zondag in de race weer wiel-aan-wiel zouden rijden in de openingsronde, maar nog voordat hij was uitgepraat, kapte Verstappen hem af.

"Nee, laten we hier eens over ophouden. We hebben al zo fucking veel vragen hierover gehad. Het is belachelijk, eerlijk gezegd", zei Verstappen, die zich als derde kwalificeerde, terwijl Hamilton poleposition veroverde.

"De hele donderdag (de persdag in de Formule 1, red.) hebben we dit soort stomme vragen moeten beantwoorden. Kunnen we dus alsjeblieft hiermee stoppen? We zijn racers. We zullen hard, maar fair racen. We blijven elkaar pushen."

De journalist reageerde met "oké" en richtte zich vervolgens tot Hamilton, maar die schudde zijn hoofd en vertelde verder niets.

Hamilton uitgefloten tijdens interview

Verstappen en Hamilton zijn verwikkeld in een heftige titelstrijd, die twee weken geleden bij de Grand Prix van Groot-Brittannië een nieuwe dimensie kreeg doordat Hamilton Verstappen in de vangrail reed. Het leidde tot veel woede bij Red Bull.

Opvallend genoeg werd Hamilton zaterdag na het pakken van de pole - hij was bijna een halve seconde sneller dan Verstappen - massaal uitgefloten door de aanwezige fans op de Hungaroring tijdens zijn interview in de pitsstraat.

Hamilton was niet echt onder de indruk van het fluitconcert. "Ik waardeer al het support hier. En wat betreft het boegeroep: daar krijg ik juist energie van. Het maakt me niets uit", vertelde hij schouderophalend.

De race in Hongarije begint zondag om 15.00 uur. Verstappen gaat na 11 van de 23 Grands Prix aan de leiding in de WK-stand en heeft acht punten voorsprong op titelverdediger en zevenvoudig wereldkampioen Hamilton.