Onder hoogspanning gingen Red Bull en Mercedes het weekend van de Grand Prix van Hongarije in. Ondanks wat verbale schermutselingen als gevolg van de openingsronde van de Britse GP twee weken geleden, werd de grootste verrassing toch op de baan geleverd. Lewis Hamilton was zaterdag sneller dan Max Verstappen. Wat zegt dat over de titelstrijd?

"Kunnen we hier asjeblieft mee stoppen? Ik heb hier donderdag de hele dag al stomme vragen over beantwoord." Verstappen was er zaterdagmiddag even klaar mee na de kwalificatie. De Limburger zat voor het eerst sinds 'het Silverstone-incident' weer naast Hamilton in een persconferentie. De vaste interviewer van de Formule 1 Tom Clarkson zag zijn kans schoon. "Als jullie morgen na de start wiel aan wiel komen…".



De Brit kon zijn vraag niet afmaken. Verstappen kapte hem af, Hamilton knikte instemmend.



Sinds de crash van Verstappen twee weken geleden wordt het Formule 1-nieuws gedomineerd door de nasleep. Dat is overigens mede te danken aan Red Bull zelf. Die dachten nog aan een herbeoordeling van de tien seconden tijdstraf die Hamilton kreeg, maar de 'nieuwe' informatie die het team deze week aan de FIA overhandigde, bleek weinig voor te stellen. Tot een herbeoordeling kwam het dan ook niet.



Mercedes voelde zich genoodzaakt om van zich af te bijten en vooral de eer van Hamilton als zevenvoudig wereldkampioen te verdedigen. Volgens teambaas Toto Wolff was Red Bull te ver gegaan. Christian Horner vond van niet. Er werd nog wat over een weer geroepen, maar uiteindelijk is er sinds die inmiddels beruchte zondag op Silverstone niets belangrijks meer gebeurd.

Titelrivalen Hamilton en Verstappen tijdens de persconferentie Titelrivalen Hamilton en Verstappen tijdens de persconferentie Foto: Getty Images

Hungaroring leek Red Bull op het lijf geschreven

Dan het racen zelf. Op papier was de Hungaroring een circuit waar de Red Bull goed voor de dag zou gaan komen. De grote hoeveelheden downforce die de RB16B levert, moesten op het bochtige baantje bij Budapest van pas komen. Op asfalt blijkt de Mercedes toch weer een geduchte tegenstander. Met pole voor Hamilton tot gevolg.



Het beeld van de krachtverhoudingen tussen de twee teams is de laatste weken vertroebeld geraakt door twee factoren. Ten eerste de twee races in Oostenrijk waar Verstappen 'opeens' oppermachtig bleek en ten tweede de toch wel forse update aan de auto die Mercedes in Silverstone introduceerde.



De Red Bull Ring deed de auto van Verstappen er beter uitzien dan hij daadwerkelijk is. De RB16B is door de bank genomen niet veel sneller dan de Mercedes, maar simpelweg conform het beeld dat los van de twee GP's in Oostenrijk overheerst: ze zijn aan elkaar gewaagd.

28 Verstappen langzamer dan Mercedes: 'Balans was niet goed'

Nu heeft Mercedes juist de topsnelheid

Dat deze verhoudingen na Oostenrijk konden worden doorgetrokken komt wel door de verbeteringen aan de Mercedes, dat Red Bull races lang zag profiteren van hoge topsnelheden, zonder tijd in te leveren in de bochten.



Op Silverstone was dit beeld al enigszins verschoven, en ook op de vrijdag bleek juist de Mercedes veel tijd te pakken op de rechte stukken. Misschien stond het al in de planning, maar de Red Bull ging zaterdag met een kleinere achtervleugel de baan op dan de dag ervoor. De som blijft: minder neerwaartse kracht is ook minder luchtweerstand en dus een hogere topsnelheid. Het bleek niet genoeg voor pole.



Los van deze wat meer fundamentele factoren spelen de omstandigheden ook een rol. Boedapest is al het hele weekend een bakoven, iets wat de Red Bull op deze baan niet lijkt te liggen. Terwijl bijvoorbeeld Charles Leclerc twee weken geleden nog volop te profiteerde van de warmte, waarin de Ferrari zich lekker voelde. Het zijn factoren die je als coureur niet in de hand hebt, net als dat Pirelli opeens midden in het kampioenschap andere achterbanden introduceert. Of dat de controle ontbreekt over of je wel of niet van de baan wordt gereden.



Want ondanks de updates van Mercedes op Silverstone, waren vriend en vijand het erover eens dat Verstappen de snelheid had om die race te winnen.

Verstappen tijdens de kwalificatie op de hete Hungaroring. Verstappen tijdens de kwalificatie op de hete Hungaroring. Foto: Getty Images

'Ik heb geen trucjes nodig'

Daarmee zijn we terug bij de steeds intensere titelstrijd. Daarin loopt de temperatuur op de hete Hungaroring steeds verder op. Red Bull was niet echt boos op Hamilton na zijn langzame outlap in de kwalificatie, waardoor Sergio Pérez te laat over de streep kwam en Verstappen het maar net haalde.



Maar Horner noemde het wel 'gamesmanship' (vrij vertaald: gehaaidheid) van de Brit, die daar vervolgens in de persconferentie weer geïrriteerd op reageerde. "Ik heb geen spelletjes nodig", was de reactie van de zevenvoudig wereldkampioen.



Het was zeker niet het laatste stukje bekvechten tussen het 'kamp Mercedes' en het 'kamp Red Bull', en dan moet de race nog komen. Beide partijen ruiken de titel en zijn ondanks alle praat over "focussen op de auto van volgend jaar" niet bezig met opgeven, wat vooral Mercedes daar ook over zegt. Er wordt wél doorontwikkeld, want dit kampioenschap gaat tot het gaatje. De teams die wel volledig met 2022 bezig zijn, vooral McLaren en Ferrari, slaan het hoopvol gade.



De Grand Prix van Hongarije start zondag om 15.00 uur.