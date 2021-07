Red Bull-racing-teambaas Christian Horner heeft zich zaterdag tijdens de kwalificatie in Hongarije niet gestoord aan Lewis Hamilton. De Brit reed extreem langzaam in zijn out-lap aan het eind van de derde kwalificatiesessie om zo Max Verstappen, die vlak achter hem zat, op te houden.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

"Er worden mentale spelletjes gespeeld", aldus Horner bij Sky Sports. "Lewis had een geweldige rondetijd staan en hield daarna bewust de boel op. Hij probeerde ervoor te zorgen dat onze auto's geen vrije ronde meer konden rijden. Hij mag dat doen, want hij had de juiste positie op de baan."

Verstappen kwam ondanks de langzaam rijdende Hamilton op tijd over start-finish, maar slaagde er niet in om de tijden van Hamilton en Valtteri Bottas (tweede) te bedreigen. Hij eindigde als derde.

Sergio Pérez, die nog achter Verstappen reed, had minder geluk en mocht geen poging meer wagen om zijn tijd te verbeteren. De Mexicaan begint de Grand Prix van Hongarije als vierde.

De relatie tussen Red Bull Racing en Mercedes is in de afgelopen weken tot onder het vriespunt gedaald. Verstappen werd in de openingsronde van de Grand Prix van Groot-Brittannië door Hamilton uit de race getikt waarna de Brit de race won. Sindsdien gooiden zowel de teambazen als de coureurs van Red Bull en Mercedes flink met modder naar elkaar.

Lewis Hamilton hield Max Verstappen in de slotfase van de kwalificatie bewust op. Lewis Hamilton hield Max Verstappen in de slotfase van de kwalificatie bewust op. Foto: Getty Images

Wolff stelt dat Hamilton Verstappen niet bewust ophield

Mercedes-teambaas Toto Wolff was zich van geen kwaad bewust toen hij door verslaggevers werd gevraagd of het een vooropgezet plan was om Verstappen op te houden. "Nee, dat is niet iets wat je vooraf bedenkt", aldus de Oostenrijker.

"Iedere coureur probeert voor zichzelf ruimte te creëren. Voor ons was het ideale gat ten opzichte van je voorganger zo'n zeven á acht seconden. Het was niet in beeld, maar iedere coureur doet het op die manier."

WK-leider Verstappen verdedigt zondag een voorsprong van acht punten op nummer twee Hamilton. De start is om 15.00 uur.