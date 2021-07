Max Verstappen baalt van zijn derde plaats zaterdag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing was langzamer dan de beide Mercedessen.

Verstappen gaf met een tijd van 1.15,840 minuten ruim vier tienden van een seconde toe op polesitter Lewis Hamilton (1.15,419) en minder dan een tiende op Valtteri Bottas (1.15,734).

"Het hele weekend liggen we al wat achter op Mercedes. Dat is niet wat we willen, maar we zitten er nog steeds bij op de derde plek", zei Verstappen in een eerste reactie in de pitstraat.

Verstappen heeft als voordeel ten opzichte van Mercedes wel dat hij de race op de zachte band mag starten en Hamilton en Bottas op de medium band, omdat ze daar Q2 mee uitreden.

"De grip was beter op de zachte band en het zal morgen heel heet worden. Dat geeft ons een goede kans bij de start. We gaan zien wat we kunnen. Vooralsnog verloopt het weekend niet naar wens."

Max Verstappen stapt teleurgesteld uit zijn auto na zijn derde plaats in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. Max Verstappen stapt teleurgesteld uit zijn auto na zijn derde plaats in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. Foto: AFP

Hamilton uitgefloten tijdens interview

Opvallend genoeg werd Hamilton tijdens zijn interview massaal uitgefloten door de fans op de Hungaroring. Aanleiding was waarschijnlijk de crash van Verstappen die hij twee weken geleden veroorzaakte tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Hamilton was niet echt onder de indruk van het fluitconcert. "Ik waardeer al het support hier. En wat betreft het boegeroep: daar krijg ik juist energie van. Het maakt me niets uit", vertelde hij schouderophalend.

De race in Hongarije begint zondag om 15.00 uur. Verstappen gaat na 11 van de 23 Grands Prix aan de leiding in de WK-stand en heeft acht punten voorsprong op titelverdediger en zevenvoudig wereldkampioen Hamilton.