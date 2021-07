Max Verstappen baalt van zijn derde plaats zaterdag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing was langzamer dan de beide Mercedessen.

Verstappen gaf met een tijd van 1.15,840 minuten ruim vier tienden van een seconde toe op polesitter Lewis Hamilton (1.15,419) en minder dan een tiende op Valtteri Bottas (1.15,734).

"Mercedes is heel snel. Vier tienden geeft misschien een beetje een vertekend beeld, maar aan de andere kant kon ik ook niet vier tienden harder. We zijn gewoon te langzaam dit weekend", zei Verstappen voor de camera van Ziggo Sport.

"Dat moeten we accepteren en heirvan leren. We moeten ook realistisch blijven. Als je zoveel achterstand hebt, dan kan je niet opeens magische dingen doen in de race. Tot nu toe gaat het dit weekend iets lastiger dan verwacht."

Max Verstappen stapt teleurgesteld uit zijn auto na zijn derde plaats in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. Foto: AFP

Verstappen heeft bandenvoordeel bij de start

Verstappen heeft als voordeel ten opzichte van Mercedes wel dat hij de race op de zachte band mag starten en Hamilton en Bottas op de medium band, omdat ze daar Q2 mee uitreden.

"Ik wilde geen risico nemen. Als ik had geswitcht naar de zachte band dan was het te close geworden. Ik sta liever derde met een zachte band, dan elfde met een medium band", aldus Verstappen.

"De grip was beter op de zachte band en het zal morgen heel heet worden. Dat geeft ons een goede kans bij de start. Hopelijk kunnen we daar wat uitrichten, want inhalen is hier heel moeilijk."

De race in Hongarije begint zondag om 15.00 uur. Verstappen gaat na 11 van de 23 Grands Prix aan de leiding in de WK-stand en heeft acht punten voorsprong op titelverdediger en zevenvoudig wereldkampioen Hamilton.