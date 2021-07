Lewis Hamilton vindt het niet erg dat hij na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije werd uitgefloten. De zevenvoudig wereldkampioen pakte zaterdag met overmacht poleposition op de Hungaroring.

"Ik waardeer al het support hier. En wat betreft het boegeroep: daar krijg ik juist energie van. Het maakt me niets uit", aldus de Brit, die ruim vier tienden sneller was dan nummer drie Max Verstappen.

Hamilton hield Verstappen aan het eind van de derde kwalificatiesessie flink op om ervoor te zorgen dat de Nederlander niet op tijd over start-finish zou komen om nog een rondetijd te kunnen noteren. Verstappen kwam precies op tijd over de meet, maar slaagde er desondanks niet meer in om nummer twee Bottas of Hamilton te verschalken.

De relatie tussen Verstappen en Hamilton is in de afgelopen weken flink bekoeld geraakt. De Red Bull-coureur werd eerder deze maand bij de Grand Prix van Groot-Brittannië in de eerste ronde van de baan getikt, waarna Verstappen uitviel. Hamilton incasseerde tien seconden tijdstraf, maar won alsnog de race.

Hamilton, Verstappen, Mercedes en Red Bull waren daarna flink naar elkaar aan het moddergooien. Red Bull leverde deze week 'nieuw bewijs' aan bij de FIA in de hoop dat het incident nogmaals onder de loep werd genomen. De internationale autosportfederatie wees het nieuwe bewijs echter af en liet het incident voor wat het was.

Hamilton verrast door bandenkeuze Red Bull

Hamilton en Bottas beginnen zondag op medium, terwijl Verstappen op de zachte band begint. "Ik was verrast door hun keuze om op medium te gaan rijden in Q2", zei Hamilton over de Red Bull-coureurs.

"Ik denk dat de coureurs op de zachte band daar precies 5 meter voordeel van hebben. Daar moeten we alert op zijn bij de start. Maar ik heb veel vertrouwen dat we er morgen een mooie race van kunnen maken."

Hamilton begint met acht punten achterstand op WK-leider Verstappen aan de Grand Prix van Hongarije. De start is zondag om 15.00 uur.