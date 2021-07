Lewis Hamilton start de Grand Prix van Hongarije zondag van poleposition. De Brit reed zaterdag in de kwalificatie de snelste tijd op de Hungaroring, en bleef daarmee Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas en WK-leider Max Verstappen voor.

Verstappen kwam in het beslissende derde deel van de kwalificatie niet in de buurt van Hamilton, mede omdat die met een uiterst langzame 'outlap' in de slotfase de beide Red Bull-coureurs ophield. Verstappen kwam nog net op tijd over de streep, maar Sergio Pérez was te laat. Hamilton had op dat moment zelf met 1.15,419 de pole al in handen.



Bottas kwam 0,315 tekort op zijn teamgenoot, Verstappen staat 0,412 achter de pole van Hamilton. Pérez pakte ondanks dat hij met zijn enige poging een seconde langzamer was dan de snelste tijd wel de vierde startplaats, al was de Mexicaan maar fractioneel sneller dan de drie coureurs achter hem.

Een daarvan is Pierre Gasly in de AlphaTauri. Die kwam 0,062 tekort op Pérez en start als vijfde met naast zich Lando Norris in de McLaren op de zesde plaats. De vierde startij wordt gevuld door Charles Leclerc in de Ferrari en Esteban Ocon van Alpine. Meervoudig wereldkampioenen Fernando Alonso (Alpine) en Sebastian Vettel (Aston Martin) starten als negende en tiende.

Top tien kwalificatie 1. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.15,419

2. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,315

3. Max Verstappen (Red Bull): +0,421

4. Sergio Pérez (Red Bull): +1,002

5. Pierre Gasly (AlphaTauri): +1,064

6. Lando Norris (McLaren): +1,070

7. Charles Leclerc (Ferrari): +1,077

8. Esteban Ocon (Alpine): +1,234

9. Fernando Alonso (Alpine): +1,296

10. Sebastian Vettel (Aston Martin): +1,331

Hamilton start op mediums, Verstappen op softs

Verstappen begint zondag op de rode band, omdat hij daarmee zijn snelste tijd reed in Q2. Dat geldt voor vrijwel alle coureurs, behalve Hamilton en Bottas. Die starten de race op de mediumbanden. Ervan uitgaande dat de hoge baantemperatuur van vrijdag en zaterdag zich doorzet (rond de 60 graden Celsius), moeten de coureurs zondag waarschijnlijk twee keer stoppen.



Het was overigens geen vrijwillige keuze van Red Bull om Verstappen op de softbanden te laten starten. De tijd die de Limburger in Q2 op de mediums zette was achteraf genoeg geweest om door te gaan naar Q3, maar er was te weinig marge om dat risico te nemen. Verstappen was voor de zekerheid op de baan op de softbanden en werd door zijn team opgedragen om een snelle ronde af te maken. Hamilton hoefde dat niet te doen.

Carlos Sainz crashte in Q2 en kon daarna niet terug naar de pits Carlos Sainz crashte in Q2 en kon daarna niet terug naar de pits Foto: Getty Images

Rode vlag na klapper Sainz

Carlos Sainz zorgde in het tweede deel van de kwalificatie voor een rode vlag. In de laatste bocht voor het rechte stuk brak de achterkant van de Ferrari van de Spanjaard uit, waardoor hij van de baan gleed en hard de bandenstapels raakte. Opvallend genoeg leek de Ferrari de klap aardig te hebben overleefd. De motor liep nog, maar omdat de voorvleugel vastzat onder de auto kon Sainz niet meer terug naar de pits.



Achteraan de grid sprongen er twee namen uit. George Russell, die voor het eerst in 2021 met zijn Williams niet wist door te dringen naar Q2, en Mick Schumacher, die door een crash in de derde vrije training de auto te veel had beschadigd om nog deel te kunnen nemen aan de kwalificatie. De Duitser stond wel klaar met zijn helm op en overall aan, maar de Haas-monteurs kregen zijn auto niet op tijd de baan op.



De Grand Prix van Hongarije begint zondag om 15.00 uur.