De strijd om poleposition voor de Grand Prix van Hongarije belooft zaterdag om 15.00 uur spannend te worden. Lewis Hamilton was eerder op de dag in de slottraining op de Hungaroring nipt sneller dan WK-leider Max Verstappen. Ook Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas zit in de buurt.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

Hamiltons snelste tijd van 1.16,826 was uiteindelijk 0,088 seconde sneller dan wat Verstappen in de Red Bull op de klokken zette. Bottas, die het hele weekend al snel onderweg is, was twee tienden langzamer dan zijn Mercedes-teamgenoot. De Fin had in de slotfase van de training geen foutloze ronde.

De ochtendtraining werd opnieuw bij hoge temperaturen verreden, waardoor het beeld van vrijdag zich herhaalde. Ook in de eerste twee vrije trainingen waren Verstappen en de twee Mercedes-coureurs aan elkaar gewaagd.

Achter de top drie vielen de Ferrari's op, met een vijfde tijd voor Carlos Sainz en een zesde voor Charles Leclerc. Dat was wel ruim zes tienden langzamer dan Hamilton. Daarachter stonden de McLarens van Lando Norris (zesde) en Daniel Ricciardo (achtste). Sergio Pérez splitste het duo met een tegenvallende zevende tijd.

Red Bull heeft wat dingen aangepast aan de auto, waaronder een achtervleugel met minder neerwaartse druk, die voor meer topsnelheid moet zorgen. Verstappen liet vrijdag nog weten zich geen zorgen te maken over de krachtsverhoudingen. Een foutloos rondje lijkt desondanks essentieel te zijn om pole te kunnen pakken.

Top tien derde training 1. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.16,826

2. Max Verstappen (Red Bull): +0,088

3. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,229

4. Carlos Sainz (Ferrari): +0,671

5. Charles Leclerc (Ferrari):+0,694

6. Lando Norris (McLaren): +0,946

7. Sergio Pérez (Red Bull): +1,091

8. Daniel Ricciardo (McLaren): +1,116

9. Fernando Alonso (Alpine): +1,166

10. Lance Stroll (Aston Martin): +1,224

Sessie stilgelegd om crash Schumacher

Met nog een kwartier op de klok werd de derde vrije training stilgelegd, omdat Mick Schumacher van de baan schoot in bocht 11. De jonge Duitser klapte met zijn Haas zijwaarts in de bandenstapels.

Schumacher kon ongedeerd uitstappen, maar de kans lijkt klein dat zijn monteurs de auto nog op tijd gerepareerd krijgen voor de kwalificatie, die om 15.00 uur begint en door voorspelde onweersbuien mogelijk op een natte baan wordt afgewerkt in het warme Boedapest.

De Grand Prix van Hongarije begint zondag om 15.00 uur, waarbij Verstappen en Hamilton voor het eerst tegen elkaar racen sinds het veelbesproken incident van een klein twee weken geleden op Silverstone.