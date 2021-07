Max Verstappen had geen soepele vrijdag op de Hungaroring, waar de Formule 1 dit weekend is neergestreken voor de Grand Prix van Hongarije. Toch verliepen de eerste en tweede vrije training voor de Limburger zeker niet rampzalig. "Het was lastig met de hoge temperaturen vandaag, maar er zijn geen grote dingen waar we niet over heen zullen komen", vatte Verstappen zijn dag samen.

Verstappen was in de ochtendtraining nog nipt sneller dan de beide Mercedes-coureurs. In de middag moest hij zowel Valtteri Bottas als Lewis Hamilton voor laten gaan. Het was toen 32 graden celcius op de Hungaroring en de Red Bull-coureur klaagde richting zijn team over het rijgedrag van de RB16B, die vooral te makkelijk uitbrak bij het insturen van bochten.



Als de hitte het probleem is, dan kan Verstappen zich vasthouden aan de weersvoorspellingen. Vooral zaterdag is er een grote kans op regen en zo heet als vrijdag wordt het dit weekend niet meer in Boedapest.



De WK-leider reed in de ochtend vooral langere runs op de harde banden, terwijl de middagsessie met name werd afgelegd op de mediumbanden. "We hebben daarnaast ook een paar afstellingen geprobeerd en vooral dingen aangepast tussen de beide trainingen, we wilden kijken wat werkt en wat niet. Dat gaan we nu allemaal analyseren."

Motor lijkt crash Silverstone te hebben overleefd

Red Bull wilde de eerste twee trainingen ook gebruiken om te kijken in hoeverre Verstappens motor de crash op Silverstone heeft overleefd. Dat leek in orde, er kwamen vanuit het team geen geluiden dat een derde motor moet worden ingezet.



Nu is het alleen nog zaak om het gat naar Mercedes richting de zaterdag te dichten. Geen probleem volgens Verstappen, die niet opkeek van de bijna 3 tienden die hij in de tweede training tekortkwam op de tijd van Bottas. "Nee, al moeten we ons nog wel verbeteren, zeker over één ronde, maar ook op de long runs. Dus we gaan wel aan de slag. Maar er is niets schokkends aan de hand. Ik maak mij geen zorgen."