Max Verstappen heeft vrijdag bij de tweede vrije training voor de Grand Prix van Hongarije de derde tijd genoteerd. De Nederlander, die de eerste training nog als snelste afsloot, moest Valtteri Bottas en Lewis Hamilton voor zich laten.

De 23-jarige Verstappen was in de tweede training 0,289 seconden langzamer dan Bottas, die met 1.17,012 minuten de snelste was. Hamilton gaf slechts 0,027 toe op zijn Finse teamgenoot. De gehele top drie zette de snelste tijd neer op de softband.

In de eerste training was Verstappen nog nipt sneller dan Bottas en Hamilton. Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen, eindigde in de tweede training als vijfde. Yuki Tsunoda, die in de eerste training crashte, kwam slechts tot een ronde.

Het was voor Verstappen vooral de vraag hoe zijn motor eraan toe was na de crash op Silverstone. Red Bull gebruikt de eerste twee trainingen in Hongarije om de krachtbron te testen en beslist daarna of die al dan niet vervangen moet worden. Op basis van de trainingen op het circuit, lijkt de Honda-motor van Verstappen in orde.

Verstappen op boordradio kritisch over auto

Als de motor toch gewisseld moet worden, dan krijgt Verstappen nog geen gridstraf. De Limburger heeft dit seizoen al een keer zijn krachtbron moeten laten vervangen en bij het gebruik van een vierde motor volgt pas een gridstraf.

Verstappen uitte zich op de boordradio wel ontevreden over het gedrag van zijn auto, die volgens de Limburger te veel kampt met een uitbrekende achterkant tijdens het insturen.

De Grand Prix van Hongarije is de elfde race van het seizoen. WK-leider Verstappen verdedigt een voorsprong van acht punten op nummer twee Hamilton.