Max Verstappen heeft vrijdag de snelste tijd neergezet in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Hongarije. De Nederlander, die vooral moest ondervinden wat de staat van zijn motor zou zijn na de crash op Silverstone, bleef het Mercedes-duo Valtteri Bottas en Lewis Hamilton voor.

Volg nieuws over Max Verstappen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Max Verstappen

De 23-jarige Verstappen zette zijn snelle tijd op de rode band neer in de slotfase van de training: 1.17,555. De Red Bull Racing-coureur was daarmee een fractie sneller dan Bottas (0,061). Hamilton gaf in Boedapest 0,167 seconden toe op de tijd van Verstappen.

Het was voor Verstappen vooral de vraag hoe zijn motor eraan toe was na de crash op Silverstone. Red Bull gebruikt de eerste twee trainingen in Hongarije om de krachtbron te testen en beslist daarna of die al dan niet vervangen moet worden.

Als de motor gewisseld moet worden, dan krijgt Verstappen nog geen gridstraf. De Red Bull-coureur heeft dit seizoen al een keer zijn krachtbron moeten laten vervangen en bij het gebruik van een vierde motor volgt pas een gridstraf.

Terugkeer Verstappen na crash in Silverstone

Verstappen kwam vrijdag voor het eerst in actie na zijn harde crash van anderhalve week geleden in Groot-Brittannië. Hij belandde in het begin van de race op Silverstone hard in de bandenstapel nadat hij was aangetikt door Hamilton, die later de race won. Verstappen zei eerder al goed hersteld te zijn van die crash.

De eerste vrije training lag verder een paar minuten stil vanwege een crash van Yuki Tsunoda. De Japanner van AlphaTauri schoot in bocht 4 van de baan en parkeerde zijn auto achterwaarts in de bandenstapel. Nadat zijn auto was weggehaald, kon de training worden hervat.

De Grand Prix van Hongarije is de elfde race van het seizoen. WK-leider Verstappen verdedigt een voorsprong van acht punten op nummer twee Hamilton.