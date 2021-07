Lewis Hamilton krijgt geen zwaardere straf na de crash met Max Verstappen van twee weken geleden bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De internationale autosportfederatie FIA wees het bezwaar dat Red Bull had aangetekend donderdag af.

Hamilton tikte bij een inhaalactie op het circuit van Silverstone de auto van Verstappen aan. De leider in de WK-stand vloog daardoor hard van de baan en kon de race niet voortzetten. Hamilton werd bestraft met een tijdstraf van tien seconden, maar dat weerhield hem er niet van zijn thuisrace te winnen.

Red Bull vond de straf voor de voornaamste concurrent van Verstappen veel te laag en tekende protest aan. Volgens teambaas Christian Horner beschikte het team over nieuwe informatie die op het moment dat de straf werd uitgesproken nog niet beschikbaar was.

Voorafgaand aan het raceweekend in Hongarije spraken een afvaardiging van Red Bull en Mercedes met racedirecteur Michael Masi. Na afloop liet de FIA weten dat "geen significant en relevant nieuw element" kon worden ingebracht en dat daarom het verzoek om herziening is afgewezen.

De afwijzing komt niet als een verrassing. Het komt in de Formule 1 zelden voor dat de FIA een tijdstraf terugdraait en vervangt door een andere sanctie.

De crash tussen Hamilton en Verstappen deed veel stof opwaaien. Red Bull verweet de Brit niet alleen zijn inhaalactie, maar ook de uitbundige manier waarop hij zijn overwinning vierde toen Verstappen nog voor onderzoek in het ziekenhuis was. Hamilton zei achteraf dat hij daar niet van op de hoogte was.