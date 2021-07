De Formule 1-coureurs komen dit weekend in actie bij de Grand Prix van Hongarije, de laatste race voor de zomerstop. Weerplaza praat je bij over de weersverwachting op de Hungaroring.

Dit weekend worden er regen- en onweersbuien voorspeld in de regio ten noordwesten van Boedapest. In de zomer kunnen de buien in Hongarije fors uitpakken, waarbij het flink kan spoken.

Of er ook buien tijdens de race op Hungaroring in Mogyoród vallen is onzeker. De kans op een bui is wel aanwezig maar vrij klein. Een plotselinge weersomslag is mogelijk, maar of de bui precies tijdens de race over Boedapest trekt is nog de vraag.

Het zal in elk geval tropische warm zijn met een temperatuur van ongeveer 32 graden. Aan deze tropische condities zijn de coureurs nu wel gewend, want ook tijdens de vrije trainingen op vrijdag was het erg heet. Zaterdag was het iets koeler. De Grand Prix van Hongarije begint zondag om 15.00 uur.