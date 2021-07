De Formule 1-coureurs komen dit weekend in actie bij de Grand Prix van Hongarije, de laatste race voor de zomerstop. Weerplaza praat je bij over de weersverwachting op de Hungaroring.

De vrije trainingen op vrijdag verlopen zeer waarschijnlijk droog en vrij zonnig. Met ruim 30 graden op de thermometer is het ronduit heet. De temperatuur van het wegdek loopt in de volle zon nog hoger op.

Na een overwegend droge vrijdag neemt tijdens het weekend de kans op buien toe. De temperatuur valt een paar graden lager uit, maar met maxima rond 30 graden is het alsnog zeer warm. Door de toenemende buienkans voelt het broeierig aan.

Zondag is de kans op buien het grootst en vooral in de middag kunnen stapelwolken boven Centraal-Europa uitgroeien tot enkele pittige buien. Of de buien precies over het circuit trekken is nog even de vraag.

Voor de fans op de volle tribunes van de Hungaroring komt niet alleen een paraplu of regenponcho goed van pas, maar ook zonnebrandcrème of een petje. Tijdens zonnige en droge perioden wordt namelijk zonkracht 7-8 bereikt en zonder bescherming kan de huid al binnen tien minuten verbranden.

*Dit bericht wordt zaterdag geüpdatet