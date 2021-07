Lewis Hamilton gaat zich niet inhouden als hij komend weekend bij de Grand Prix van Hongarije in de positie komt om Max Verstappen in te kunnen halen. De crash van twee weken geleden op het circuit van Silverstone gaat niets veranderen aan de rijstijl van de Brit.

Dat zei Hamilton donderdag bij de persconferentie in de aanloop naar de elfde Formule 1-race van het seizoen. Hoewel de Brit voor zijn inhaalactie - waarbij Verstappen van de baan vloog - een tijdstraf kreeg, vindt hij dat hem niets te verwijten valt.

"Wat die actie betreft, kan ik zeggen dat ik het de volgende keer precies zo weer zou doen. Hoe ik ernaar kijk en het heb geanalyseerd - op basis van mijn jarenlange ervaring - zie ik geen reden om iets te veranderen."

Verstappen en de leiding van Red Bull Racing hadden geen goed woord over voor de actie van Hamilton, die ondanks de tijdstraf zijn thuisrace won. Om de gemoederen een beetje tot bedaren te brengen, belde Hamilton zijn voornaamste concurrent niet lang na de race op.

"Ik heb gevraagd of het goed met hem ging en hem gezegd dat het respect er nog steeds is. Het is duidelijk dat hij er misschien niet hetzelfde over denkt, maar dat is niet erg."

'Denk niet dat mijn gedrag respectloos was'

Hamilton kreeg ook kritiek uit het kamp van Red Bull omdat hij zijn overwinning wel erg uitbundig vierde, terwijl Verstappen op dat moment voor controle in het ziekenhuis was.

"Zoals ik eerder al zei, ik was me daar echt niet van bewust", herhaalt de zevenvoudig wereldkampioen. "Ik had alleen op het grote scherm gezien dat hij was uitgestapt en dat het er goed uitzag. Dat hij in het ziekenhuis was, hoorde ik pas op de persconferentie."

"Ik denk dus niet dat mijn gedrag respectloos was. Het was gewoon de pure vreugde om zoveel mensen te zien die de overwinning met me wilden vieren. En ik ga mijn emoties niet verbergen."

De Grand Prix van Hongarije is de laatste race voor de zomerstop. Het verschil in de WK-stand tussen Verstappen en Hamilton is acht punten in het voordeel van de Nederlander.