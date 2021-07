Max Verstappen baalt er nog steeds van dat Lewis Hamilton diens overwinning in de Grand Prix van Groot-Brittannië twee weken geleden uitbundig vierde. De Nederlander heeft inmiddels wel telefonisch contact gehad met zijn Britse rivaal.

"Ja, hij heeft me gebeld. Ik ga verder niet in op details, maar we hebben over het incident gesproken", zei Verstappen donderdag bij een persmoment in de aanloop naar de Hongaarse Grand Prix.

De Red Bull Racing-rijder belandde bij de race op Silverstone door toedoen van Hamilton hard in de muur en moest daarna uit voorzorg naar het ziekenhuis. In de tussentijd reed Hamilton naar de zege en vierde hij die overwinning uitgebreid met het Britse publiek.

"Je gaat je overwinning niet vieren als je iemand met een kracht van 51 G de muur in hebt geduwd", zei Verstappen in Hongarije nog maar eens. "Ik zou het zelf ten minste niet doen, maar het zegt alles over Mercedes."

'Zegt genoeg dat ik nul strafpunten heb'

Dat ook hijzelf kritiek krijgt naar aanleiding van de clash met Hamilton, doet Verstappen weinig. "Ik ben een harde, maar faire coureur. Ik weet wat wel en niet kan. Ik heb nul strafpunten op mijn licentie, dat zegt volgens mij genoeg. Het maakt me weinig uit wat andere mensen zeggen", aldus de Nederlander.

Met de race in Hongarije in aantocht wil Verstappen, die fysiek weer in orde is, de crash op Silverstone graag achter zich laten. De Red Bull Racing-rijder heeft in de WK-stand nog een voorsprong van acht punten op Hamilton.

"We zijn coureurs en gaan gewoon door. Ik ben er nog steeds niet blij mee, maar we blijven allebei vol voor de titel gaan en zullen zo goed mogelijk blijven racen."

De Hongaarse Grand Prix begint zondag om 15.00 uur. Vrijdag start het raceweekend om 11.30 uur met de eerste vrije training, om 15.00 uur gevolgd door de tweede oefensessie.