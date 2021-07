Lewis Hamilton en Sebastian Vettel hebben donderdag een statement gemaakt tegen de omstreden antihomowet in Hongarije. In Boedapest wordt komend weekend een Grand Prix in de Formule 1 verreden.

Drievoudig wereldkampioen Vettel verscheen op de Hungaroring met regenboogschoenen om aandacht te vragen voor de kwestie. Hamilton, die zeven wereldtitels heeft, plaatste een verklaring op Instagram.

"Aan iedereen in het mooie Hongarije: in de aanloop naar de Grand Prix van komend weekend wil ik mijn steun uitspreken voor diegenen die worden benadeeld door de anti-lhbti-wet van de regering", schrijft Hamilton.

In juni nam de Hongaarse regering onder leiding van Viktor Orbán de antihomowet aan. Hierdoor is onder meer het 'promoten' van homoseksualiteit en het veranderen van sekse verboden in onderwijs en media.

"Het is onacceptabel, laf en misleidend voor de machthebbers om zo'n wet voor te stellen", vindt Hamilton. "Iedereen verdient de vrijheid om zichzelf te kunnen zijn, ongeacht hoe hij of zij zich identificeert."

Europese leiders fel tegen wet

De Hongaarse antihomowet zorgt al enige tijd voor opschudding. Tal van Europese leiders, onder wie Mark Rutte, spraken zich fel uit tegen de wet. Rondom het EK voetbal, waarvan enkele duels in Boedapest werden gespeeld, werd al opgeroepen om te protesteren tegen de regering van Orbán.

Zevenvoudig Formule 1-kampioen Hamilton spreekt zich regelmatig uit in maatschappelijke kwesties. Zo was de Brit vorig jaar een boegbeeld in de Black Lives Matter-beweging.

"Ik roep het volk van Hongarije op om in het komende referendum te stemmen en de rechten van de lhbti-gemeenschap te beschermen. Ze hebben jullie steun meer dan ooit nodig", aldus Hamilton.

De Grand Prix van Hongarije begint zondag om 15.00 uur.