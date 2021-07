Max Verstappen en Red Bull Racing hebben woensdag goed nieuws gekregen van motorleverancier Honda. De krachtbron die na de crash van de Limburger in de Grand Prix van Groot-Brittannië voor onderzoek naar Japan was gestuurd, kan vrijdag op de eerste trainingsdag voor de Grand Prix van Hongarije getest worden.

"Godzijdank kan de motor opnieuw gebruikt worden", zegt een opgeluchte Red Bull Racing-topman Helmut Marko tegen RTL. "Als er verder geen moeilijkheden of technische problemen zijn, kunnen we het seizoen afmaken met de drie toegestane motoren. Dan krijgt Max in de races geen gridstraf."

Honda heeft een aantal onderdelen vervangen. Daarbij bleef de Japanse fabrikant binnen de reglementen, zodat de internationale autosportfederatie (FIA) daarvan geen aantekening hoeft te maken.

De 23-jarige Verstappen zal de motor tijdens de eerste twee vrije trainingen op de Hungaroring uitgebreid gaan testen. Daarna beslist Red Bull of de krachtbron al dan niet vervangen moet worden.

Als de motor gewisseld moet worden, dan volgt er een gridstraf voor Verstappen. Hij heeft dit seizoen al een keer zijn krachtbron moeten laten vervangen en bij een tweede motorwissel volgt een gridstraf.

Max Verstappen crashte stevig op Silverstone nadat Lewis Hamilton hem had aangetikt. Max Verstappen crashte stevig op Silverstone nadat Lewis Hamilton hem had aangetikt. Foto: AP

Verstappen goed hersteld van zware crash

Verstappen zei dinsdag dat hij goed is hersteld van zijn zware crash van anderhalve week geleden in Groot-Brittannië. Hij belandde in Copse Corner op Silverstone hard in de bandenstapel toen hij in de eerste ronde een aanval van Lewis Hamilton wilde afslaan en daarbij door de Brit werd aangetikt.

De Nederlander kon zelf uit de auto komen en werd vervolgens per ambulance naar het medisch centrum op het circuit vervoerd. Later werd hij uit voorzorg per helikopter naar het ziekenhuis gevlogen, dat hij in de avond mocht verlaten.

Hamilton ontving voor het incident een tijdstraf van tien seconden, maar won desondanks de race in Groot-Brittannië. Donderdag gaat de FIA de crash tussen Verstappen en Hamilton opnieuw beoordelen na een verzoek van Red Bull, dat liet weten nieuw bewijs te kunnen aandragen.

Dankzij zijn overwinning liep Hamilton 25 punten in op WK-leider Verstappen, die nu nog 8 punten voorsprong op de Mercedes-coureur heeft. De Grand Prix van Hongarije is de laatste race voor de zomerstop.