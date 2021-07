Max Verstappen is goed hersteld van zijn zware crash van anderhalve week geleden in de Grand Prix van Groot-Brittannië. De 23-jarige Nederlander voelt zich volledig fit om dit weekend te racen op de Hungaroring in Hongarije.

Volg nieuws over Max Verstappen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Max Verstappen

"Ik ben nog steeds een beetje gekneusd, maar dat is normaal na zo'n enorme klap. Maar ik train en voel me goed", aldus Verstappen op de site van zijn team Red Bull Racing.

Verstappen deed eerder deze week mee aan een 24 uursrace in zijn simulator. "Dat was een mooie test om te zien hoe mijn lichaam zou reageren als ik geruime tijd in dezelfde houding zou zitten", vervolgde Verstappen. "Ik voelde me top en dat geeft me veel vertrouwen in de aanloop naar dit weekend. Ik ben helemaal klaar om er weer tegenaan te gaan."

Verstappen belandde in Copse Corner op Silverstone hard in de bandenstapel toen hij in de eerste ronde een aanval van Lewis Hamilton wilde afslaan en daarbij door de Brit van Mercedes werd aangetikt.

De Limburger kon zelf uit de auto komen en werd vervolgens per ambulance naar het medisch centrum op het circuit vervoerd. Later werd hij uit voorzorg per helikopter naar het ziekenhuis gevlogen, dat hij diezelfde avond mocht verlaten.

Max Verstappen crashte stevig op Silverstone nadat Lewis Hamilton hem had aangetikt. Max Verstappen crashte stevig op Silverstone nadat Lewis Hamilton hem had aangetikt. Foto: AP

'Ik weet heel goed wat er is gebeurd, ik zat in de auto'

Hamilton ontving voor het incident een tijdstraf van tien seconden, maar schreef desondanks de Grand Prix op zijn naam. Eerder op dinsdag heeft Red Bull nieuw bewijs aangeleverd bij de FIA, die donderdag het incident opnieuw gaat beoordelen.

Verstappen, die direct na de race al zijn ongenoegen uitte over het gedrag van Hamilton en de straf die hij kreeg, wilde niet verder uitweiden over het incident. "Ik weet heel goed wat er is gebeurd, ik zat immers in de auto", aldus Verstappen.

"Natuurlijk heb ik mijn eigen gedachten over hoe de race eindigde, maar daar probeer ik me niet te veel op te focussen. Het team handelt alle procedures af en dan is het mijn enige taak om ervoor te zorgen dat ik het best mogelijke werk in de auto lever."

Met zijn zege liep Hamilton 25 punten in op WK-leider Verstappen, die nu nog 8 punten voorsprong op Hamilton heeft. De Grand Prix van Hongarije is de laatste race voor de zomerstop.