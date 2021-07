De FIA gaat donderdag de veelbesproken crash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton van eerder deze maand op Silverstone opnieuw beoordelen. De internationale autosportfederatie ontving een verzoek van renstal Red Bull Racing, die zegt nieuw bewijs te kunnen aandragen.

Verstappen en Hamilton zijn dinsdag samen met maximaal drie afgevaardigden van hun team uitgenodigd om donderdag om 16.00 uur via een videoverbinding hun verhaal te doen. Hamilton ontving na de crash een tijdstraf van tien seconden, maar schreef de Grand Prix van Groot-Brittannië alsnog op zijn naam.

Aangezien niet bekend is met welk nieuw bewijs het team van Verstappen komt, is het onduidelijk hoeveel kans van slagen de poging van Red Bull heeft. Mogelijk heeft de Oostenrijkse renstal nieuwe beelden aangeleverd.

Het komt in de Formule 1 zelden voor dat de FIA een tijdstraf terugdraait en vervangt door een andere sanctie. Een herzieningsverzoek kan alleen worden ingediend als het betreffende team nieuw bewijs kan aanleveren.

Max Verstappen moest na zijn crash met Lewis Hamilton uit voorzorg naar het ziekenhuis. Foto: AP

Verstappen moest uit voorzorg naar ziekenhuis

Verstappen belandde in Copse Corner hard in de bandenstapel toen hij in de eerste ronde een aanval van Hamilton wilde afslaan en daarbij door de Brit van Mercedes werd aangetikt.

De Limburger kon zelf uit de auto komen en werd vervolgens per ambulance naar het medisch centrum op het circuit vervoerd. Later werd hij uit voorzorg per helikopter naar het ziekenhuis gevlogen, dat hij diezelfde avond mocht verlaten. Inmiddels maakt hij het weer goed.

Met zijn zege liep Hamilton 25 punten in op WK-leider Verstappen, die nu nog acht punten voorsprong op Hamilton heeft. Het Formule 1-seizoen wordt dit weekend vervolgd met de Grand Prix van Hongarije in Boedapest.