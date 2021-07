Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt dat Nyck de Vries een kans in de Formule 1 moet krijgen. Samen met zijn teamgenoot Stoffel Vandoorne maakt de Nederlander op Wolff een sterke indruk tijdens het huidige seizoen in de elektrische raceklasse.

"Nyck en Stoffel hebben het talent, de juiste werkinstelling en de intelligentie om in de Formule 1 te rijden", zei Wolff, over de Formule E-coureurs van Mercedes bij Autosport.com.

"Beiden hebben het meest belangrijke kampioenschap op weg naar de Formule 1 gewonnen. Stoffel reed destijds bij McLaren met een auto die heel moeilijk te besturen was. Ze verdienen het allebei om in de Formule 1 te rijden en ik hoop dat ze beiden hun weg daar naar toe gaan vinden."

De 26-jarige De Vries, die in 2019 de Formule 2-titel veroverde, beleeft een sterk seizoen in de Formule E. Hij won dit jaar al twee races. Onder toeziend oog van Wolff eindigde De Vries zaterdag als tweede na een fraaie inhaalrace in Londen.

Voor Vandoorne kwam zijn Formule 1-loopbaan eind 2017 ten einde nadat hij in twee seizoenen bij McLaren weinig indruk had gemaakt. In 2015 schreef Vandoorne het GP2-kampioenschap op zijn naam.

De Vries weet niets van geruchten over Williams

In Britse media wordt De Vries al enkele weken in verband gebracht met een overstap naar het Formule 1-team van Williams. Daar zou hij mogelijk de opvolger kunnen worden van George Russell, die op zijn beurt weer op poleposition zou staan om Valtteri Bottas te vervangen bij Mercedes.

"Ik heb dat gerucht ook gelezen en voor mij was dat waarschijnlijk net zo'n grote verrassing als voor jullie", zei De Vries, die dit seizoen de officiële reservecoureur van Mercedes is in de Formule 1.

"Voor nu ben ik heel gelukkig bij Mercedes in de Formule E en op deze plek wil ik successen boeken. Wat er op de lange of middellange termijn gaat gebeuren weet ik echt nog niet."

De Vries komt zondag opnieuw in actie bij de Formule E in Londen. Om 15.00 uur staat de tweede race in de Engelse hoofdstad op het programma.