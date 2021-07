Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft er alle vertrouwen in dat Max Verstappen er volgende week weer staat tijdens de Grand Prix van Hongarije. Hij ziet dat de Nederlandse coureur goed herstelt van de harde crash door toedoen van Lewis Hamilton zondag in de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Verstappen belandde in de Copse-bocht op Silverstone hard in de bandenstapel toen hij in de eerste ronde een aanval van Hamilton wilde afslaan en daarbij werd aangetikt door zijn grootste concurrent in de strijd om de wereldtitel. Hij werd naar het ziekenhuis afgevoerd, maar daar bleek alles oké te zijn.

"Ik sprak hem maandag en hij voelde zich alsof hij een paar rondjes met Tyson Fury had gebokst. Hij was bont en blauw maar dankbaar voor de goede zorgen door het medische team", schrijft Horner vrijdag in zijn column op de website van Red Bull.

"En Max zou Max niet zijn als hij zich niet op de volgende race in Hongarije zou focussen. Hij zal niet blijven hangen bij het incident van Silverstone en wil zich op de baan revancheren. Hij is vastbesloten het ongeluk achter zich te laten en het als motivatie voor de komende races te gebruiken."

"Ik ben persoonlijk nog steeds teleurgesteld over de mate van de festiviteiten van Hamilton na de race. Het team van Mercedes wist hoe zwaar de crash was, waarbij breed werd uitgemeten dat Max naar het ziekenhuis moest voor verdere controles. Het is onvoorstelbaar dat je je coureur daar niet over inlicht en bovendien beschermt voor het geval hij niet de nodige terughoudendheid laat zien bij het vieren. Dat geldt zeker als dit het gevolg was van een incident waarvoor hij gestraft werd."

'Crash kost ons 1,8 miljoen dollar'

Horner en Red Bull-adviseur Helmut Marko waren meteen na de crash des duivels op Hamilton. Hun woede richtte zich ook vooral op de in hun ogen belachelijke tien seconden tijdstraf die de Brit kreeg. Red Bull nam dinsdag zelfs een advocaat in de arm om te onderzoeken of Hamilton alsnog zwaarder kan worden gestraft.

"Het is geen geheim dat wij vinden dat Hamilton er te makkelijk mee weg is gekomen. Gezien de omvang van het ongeluk en de lichte straf, kijken wij naar alle data en hebben we het recht om een herziening aan te vragen. Daarom nemen we al het materiaal nog eens door en overwegen we onze opties."

"Nog een enorme andere factor in deze kwestie is de financiële schade die we hebben opgelopen. De crash kost ons ongeveer 1,8 miljoen dollar (omgerekend zo'n 1,5 miljoen euro) en dat heeft ontzettend grote gevolgen in tijden van een budgetlimiet (145 miljoen dollar)."

WK-leider Verstappen deed door zijn uitvalbeurt op Silverstone slechte zaken in de strijd om de wereldtitel. Hamilton won de race en verkleinde als nummer twee in de WK-stand de achterstand op Verstappen tot acht punten. Er zijn nog dertien Grands Prix te gaan.