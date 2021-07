De tweede sprintrace van het Formule 1-seizoen wordt zoals verwacht gehouden bij de Grand Prix van Italië. Zaterdag 11 september om 16.30 uur strijden de coureurs op het circuit van Monza voor een goede startpositie bij de race, maakte de FIA donderdag bekend.

Het experiment met sprintraces in de Formule 1 werd dit seizoen geïntroduceerd met als doel de sport aantrekkelijker te maken. De Grand Prix van Groot-Brittannië had afgelopen weekend de primeur. Daar was Max Verstappen zaterdag de snelste.

De algemene verwachting was dat de tweede sprintrace op het circuit van Monza zou plaatsvinden en dat werd donderdag door de FIA officieel bevestigd. De coureurs rijden dan 18 rondjes en de winnaar start op zondag vanaf pole bij de race, die 53 ronden lang is.

In totaal zullen er dit seizoen drie sprintraces verreden worden. De laatste vindt waarschijnlijk begin november plaats bij de Grand Prix van Brazilië op het circuit van Interlagos. Daarna wordt gekeken of het concept in 2022 een vervolg krijgt.

De top drie in elke sprintrace krijgt punten voor het wereldkampioenschap. De startvolgorde van de sprintrace op zaterdag wordt bepaald in de kwalificatie op vrijdag. Daardoor vervalt een van de drie vrije trainingen.

Verstappen kon afgelopen weekend niet lang genieten van zijn winst in de sprintrace, die hem wel drie WK-punten opleverde. Een dag later viel hij in de race uit na een veelbesproken inhaalactie van Lewis Hamilton.