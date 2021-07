De teams in de Formule 1 riskeren een straf als ze ongevraagd op de stewards afstappen, zo heeft wedstrijdleider Michael Masi de renstallen laten weten na de crash van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. De mail van Masi is in handen van de BBC.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

Vlak na de zware crash van Verstappen op Silverstone beende Mercedes-directeur Toto Wolff naar de stewards om ze te ervan overtuigen dat zijn coureur Lewis Hamilton geen schuld had aan de uitvalbeurt van de Nederlander. Verstappen werd in de Copse-bocht aangetikt door Hamilton en vloog met hoge snelheid in de bandenstapel.

Over de boordradio was een discussie te horen tussen Masi en Red Bull-teambaas Christian Horner, die Hamilton als schuldige aanwees voor de crash. Wolff hoorde het gesprek en vroeg Masi vervolgens of hij zijn mail had gezien, waarin hij wees op de inhaalrichtlijnen van de stewards.

"Als je wilt, Toto, voel je dan vrij om naar boven te gaan en de stewards te zien", antwoordde Masi. Daarop beende Horner ook naar de stewards. Uiteindelijk werd Hamilton schuldig bevonden aan de crash en kreeg hij een tijdstraf van tien seconden.

Ondanks die sanctie won Hamilton alsnog de GP van Groot-Brittannië, waardoor hij de achterstand op leider Verstappen in het WK-klassement terugbracht naar acht punten. Het uitgebreide gejuich van de Brit na afloop van zijn zege was tegen het zere been van Verstappen, die op dat moment in het ziekenhuis lag. Scans wezen uit dat de Limburger geen letsel had opgelopen.

Michael Masi, de wedstrijdleider van de internationale autosportfederatie FIA Michael Masi, de wedstrijdleider van de internationale autosportfederatie FIA Foto: Pro Shots

Boete, puntenaftrek of zelfs diskwalificatie als opties

Masi zei na afloop van de race nog dat hij het niet erg vond dat Wolff en Horner naar de stewards waren gestapt. Volgens de Australische directeur was er evenmin sprake van beïnvloeding van de officials, die de strafmaat bepalen.

Masi schrijft nu in een mail aan de teams dat zij alleen met goedkeuring of een uitnodiging de stewards kunnen bezoeken. Anders riskeren ze een waarschuwing, boete, puntenaftrek of zelfs diskwalificatie. Het is niet duidelijk waarom Masi van gedachten is veranderd na de veelbesproken race op Silverstone.

Ondanks de tijdstraf van tien seconden voor Hamilton krijgt de zware crash van Verstappen mogelijk nog een staartje. Red Bull Racing heeft een advocaat ingeschakeld om het ongeval te onderzoeken, zo meldde adviseur Helmut Marko dinsdag. Marko vindt dat Hamilton geschorst moet worden.

Na een onderbreking van twee weken strijkt de Formule 1 volgende week neer in Hongarije. De race op de Hungaroring wordt op 1 augustus om 15.00 uur verreden. Vorig jaar ging de zege naar Hamilton. Toen bleef hij Verstappen (tweede) en zijn teamgenoot Valtteri Bottas (derde) ruim voor.