Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zich zondag na de Grand Prix van Groot-Brittannië gestoord aan de kritiek van Red Bull Racing. Het Oostenrijkse team vond het ongepast dat Lewis Hamilton uitgebreid feest aan het vieren was, terwijl Max Verstappen nog in het ziekenhuis lag na een zware crash met de Brit.

"De emoties liepen hoog op en dat is ook heel normaal in dit soort situaties. Als de rollen omgedraaid waren geweest, hadden wij waarschijnlijk grotendeels hetzelfde gereageerd.", aldus Wolff tegen RTL.

"Wat we niet zouden doen, is om zo snel met persoonlijke aantijgingen en beschuldigingen te komen. We wisten de hele tijd - en dat hadden we ook gehoord van Red Bull-teamleden - dat Max ongedeerd was en dat het goed met hem ging. Daar hebben we onze reactie op aangepast."

Verstappen belandde in Copse Corner op Silverstone hard in de bandenstapel toen hij in de eerste ronde een aanval van Hamilton wilde afslaan en daarbij door de Brit van Mercedes werd aangetikt.

Hamilton werd door de wedstrijdleiding schuldig bevonden aan de crash en kreeg tien seconden tijdstraf. Dat deerde hem niet echt, want hij won de race alsnog en liep zo flink wat punten in op Verstappen in de WK-stand.

'Beide coureurs zijn schuldig'

Hoewel Hamilton een tijdstraf kreeg, vond Wolff dat beide coureurs schuldig waren aan de crash. "Wat mij betreft was het fiftyfifty", vervolgde de Oostenrijker. "Er zijn net zoveel redenen te verzinnen om naar Max als naar Lewis te wijzen."

Wolff kon zich ook niet vinden in de kritiek dat Hamilton te weinig deed om het ongeluk te vermijden. "Dit is hard racen, een coureur mag zijn lijn en voordeel behouden. Daar moet je soms ook je ellebogen bij gebruiken. Natuurlijk was het hard tegen hard, maar dat hoort er ook bij. Het zijn geen kleine kinderen meer."

WK-leider Verstappen heeft nog acht punten voorsprong op nummer twee Hamilton in het kampioenschap. Het seizoen wordt volgende week vervolgd met de Grand Prix van Hongarije, de laatste race voor de zomerstop.