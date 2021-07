Red Bull Racing heeft een advocaat in de arm genomen om de zware crash van Max Verstappen op Silverstone te onderzoeken, zegt adviseur Helmut Marko dinsdag tegen de Oostenrijkse krant Krone Zeitung. De Nederlander vloog zondag door toedoen van rivaal Lewis Hamilton hard in de bandenstapel.

"Hij moet gaan bekijken wat je in zo'n situatie kunt doen binnen de kaders van de sportwet", aldus Marko. "We mogen van geluk spreken dat Max niets ernstigs is overkomen. Dat kun je niet laten zitten. Een schorsing zou gerechtvaardigd zijn."

Het incident tussen Verstappen en Hamilton vond zondag in de openingsronde van de Grand Prix van Groot-Brittannië plaats. In de zogenoemde Copse-bocht op Silverstone probeerde Verstappen als leider in de wedstrijd een aanval van Hamilton af te slaan. Daarbij werd hij door de zevenvoudig wereldkampioen op zijn achterwiel aangetikt en eindigde hij met een snelheid van 300 kilometer per uur in de bandenstapel.

De Limburger kon zelf uit de auto stappen en werd uit voorzorg naar het ziekenhuis in Coventry gebracht. Uit verschillende scans kwam geen letsel naar voren. Verstappen, die wel wat kneuzingen heeft, herstelt momenteel van het ongeval in zijn appartement in Monaco.

Hamilton werd door de wedstrijdleiding schuldig bevonden aan de zware crash en ontving een tijdstraf van tien seconden. Die sanctie stond zijn zevende overwinning op Silverstone niet in de weg, waardoor hij in het WK-klassement 25 punten inliep op leider Verstappen. De Nederlander heeft nog een voorsprong van acht punten op de Brit.

Lewis Hamilton vierde zijn overwinning op Silverstone uitgebreid met het thuispubliek, ondanks de zware crash van Max Verstappen. Foto: Getty Images

Verstappen haalde hard uit naar feestende Hamilton

Na afloop haalde Verstappen hard uit naar Hamilton, die ondanks de zware crash van de Nederlander uitgebreid feestvierde na zijn zege op zijn thuiscircuit. "Het gejuich na de race, terwijl ik in het ziekenhuis was, getuigt van respectloos en onsportief gedrag", schreef hij vlak na de race op sociale media.

Hamilton was zich van geen kwaad bewust, ook al werd hij schuldig bevonden door de raceleiding en kreeg hij een tijdstraf van tien seconden. "Max rijdt heel agressief en ik was er helemaal langs", zei hij na afloop. "Max gaf me geen ruimte."

Later op zondag kwam Hamilton met een bericht op Twitter waarin hij Verstappen beterschap wenste. "Vandaag herinnert ons aan de gevaren van deze sport. Ik wil mijn beste wensen overbrengen aan Max, want hij is een ongelooflijke concurrent. Ik ben blij om te horen dat hij in orde is. Ik rijd altijd hard, maar fair."