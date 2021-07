Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt de beschuldiging van zijn collega Christian Horner van Red Bull Racing in de richting van Lewis Hamilton te ver gaan. De Brit sprak van "smerig rijden" door de Mercedes-coureur, die zondag verantwoordelijk was voor de uitvalbeurt van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië.

"Lewis is het tegenovergestelde van een coureur die smerig rijdt. Hij is een sportman. We hebben hem nog niet eerder betrokken zien raken bij een groot ongeluk", zegt Wolff dinsdag in gesprek met Motorsport.com.

Verstappen belandde in de Copse-bocht op Silverstone hard in de bandenstapel toen hij in de eerste ronde een aanval van Hamilton wilde afslaan en daarbij werd aangetikt door zijn grootste concurrent in de strijd om de wereldtitel.

"Het is een situatie die we in het verleden wel vaker hebben gezien wanneer twee fantastische coureurs het tegen elkaar opnemen. Als geen van beiden bereid is om ook maar iets toe te geven, dan kunnen dit soort dingen gebeuren", aldus Wolff.

'Er waren twee coureurs betrokken bij het ongeluk'

Hamilton werd door de wedstrijdleiding schuldig bevonden aan de crash en kreeg tien seconden tijdstraf. Dat deerde hem niet echt, want hij won de race alsnog en liep zo flink wat punten in op Verstappen in de WK-stand.

"Coureurs moeten elkaar voldoende ruimte geven en dat was hier duidelijk niet het geval", vertelt Wolff. "De stewards vonden een tijdstraf van tien seconden daarvoor een passende straf. Maar er waren twee coureurs betrokken bij het ongeluk, niet één."

Verstappen, wiens auto veel schade heeft opgelopen maar die er zelf zonder kleerscheuren van af is gekomen, heeft na 10 van de 23 Grands Prix nog maar acht punten voorsprong op Hamilton. De volgende Grand Prix is over een kleine twee weken in Hongarije.