Max Verstappen herstelt goed van zijn zware crash van zondag in de Grand Prix van Groot-Brittannië. Volgens Red Bull-topman Helmut Marko heeft de 23-jarige Nederlander alleen nog last van een stijve nek.

"Max is terug in Monte Carlo en heeft alweer getraind met zijn fysio", vertelde Marko maandag aan de Oostenrijkse krant Österreich. "Hij heeft alleen nog wat last van een stijve nek, maar verder gaat het verrassend goed. Ik had verwacht dat hij een paar dagen niet had kunnen bewegen."

Verstappen belandde in Copse Corner op Silverstone hard in de bandenstapel toen hij in de eerste ronde een aanval van Lewis Hamilton wilde afslaan en daarbij door de Brit van Mercedes werd aangetikt.

De Limburger kon zelf uit de auto komen en werd vervolgens per ambulance naar het medisch centrum op het circuit vervoerd. Later werd hij uit voorzorg per helikopter naar het ziekenhuis gevlogen, waar hij zondagavond werd ontslagen.

134 Terugblik F1: Is 10 seconden tijdstraf Hamilton uit te leggen?

'Wij verlagen ons niet tot dat niveau'

Hamilton ontving na de crash een tijdstraf van tien seconden, maar schreef de race desondanks op zijn naam. Daardoor verkleinde hij het gat naar WK-leider Verstappen tot acht punten (185 om 177).

Volgens Marko koestert Verstappen geen wrok tegen Hamilton, die na afloop van de race uitbundig feestvierde. "Max zal er alles aan blijven doen om wereldkampioen te worden", aldus de Oostenrijker. "Maar hij zal zeker geen wraak op Hamilton nemen of andere stommiteiten uithalen. Wij verlagen ons niet tot dat niveau."

Het Formule 1-seizoen wordt eind volgende week vervolgd met de Grand Prix van Hongarije op de Hungaroring in Boedapest.