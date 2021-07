Volgens Mercedes had Lewis Hamilton de Grand Prix van Groot-Brittannië zondag niet uit kunnen rijden als de race niet was stilgelegd. De 36-jarige Brit liep zelf ook behoorlijke schade op bij zijn touché met Max Verstappen.

Verstappen en Hamilton kwamen op Silverstone in de openingsronde na een fraai gevecht met elkaar in contact. In Copse Corner tikte Hamilton Verstappen met zijn linkervoorwiel van de baan, waarna de Red Bull-rijder met hoge snelheid in de bandenstapel klapte.

Hamilton, die later in de race een tijdstraf van tien seconden ontving maar desondanks de Grand Prix won, verloor zijn leidende positie aan Charles Leclerc. Omdat de bandenstapel gerepareerd moest worden, werd de race stilgelegd.

Terug in de pits ontdekte Mercedes dat de velg van Hamiltons linkerwiel flink was beschadigd. Omdat de coureurs hun auto's tijdens de rode vlag in de pits moeten parkeren, konden de Mercedes-coureurs de schade repareren.

"Op de plek van het contact was de velg zwaar beschadigd", zei technisch directeur Andrew Shovlin tegen Autosport.com. "Als de rode vlag niet was gekomen waren we uitgevallen."

Ook bandenspanningsensor was kapot

Hamilton had naast de beschadigde velg nog meer schade opgelopen. "Maar dat was relatief iets kleins", vervolgde Shovlin. "Een bandenspanningsensor was losgekomen van de voorvleugel. Gelukkig is dat het minst belangrijke onderdeel op de voorvleugel en dat was het enige onderdeel dat echt gebroken was."

Dankzij Hamiltons zege verkleinde hij het gat naar WK-leider Verstappen tot acht punten. Het Formule 1-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van Hongarije in Boedapest.