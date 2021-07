Wedstrijdleider Michael Masi van de internationale autosportfederatie FIA is het niet eens met de kritiek op het strafsysteem in de Formule 1. Hij vindt het een normale gang van zaken dat Lewis Hamilton tien seconden tijdstraf kreeg voor het veroorzaken van de crash en dure uitvalbeurt van Max Verstappen zondag tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Verstappen belandde in de Copse-bocht op Silverstone hard in de bandenstapel toen hij in de eerste ronde een aanval van Hamilton wilde afslaan en daarbij werd aangetikt door zijn grootste concurrent in de strijd om de wereldtitel. Hamilton werd schuldig bevonden door de wedstrijdleiding, maar de tijdstraf deerde hem niet echt, want hij won uiteindelijk alsnog de race.

"Een van de belangrijkste punten die al vele jaren een steunpilaar van het systeem is, is dat je bij een incident niet moet kijken naar de gevolgen. Dit is al vóór mijn tijd vastgesteld tijdens discussies tussen de teams, de FIA en de Formule 1. De teambazen waren daarover allemaal vrij onvermurwbaar", verdedigt Masi de strafmaat bij Motorsport.com.

"De stewards beoordelen de zwaarte van het incident, niet wat de gevolgen ervan zijn. Dat is iets wat de stewards al vele jaren doen. En ze zijn van bovenaf geadviseerd om dat te doen. Ik heb het dus over de betrokkenheid van het team, enzovoort. Als je rekening houdt met de gevolgen, zijn er zoveel variabelen, in plaats van het incident zelf op zijn merites te beoordelen."

Red Bull des duivels op Hamilton

Bij Red Bull Racing, het team van Verstappen, waren ze desondanks des duivels. Adviseur Helmut Marko vond niet dat het normale strafsysteem had moeten worden toegepast en pleitte zelfs voor een schorsing voor Hamilton. Teambaas Christian Horner noemde de actie van Hamilton "onacceptabel".

Verstappen bleef redelijk ongeschonden na zijn crash, die volgens Horner een impact had van 51 G. Hij moest uit voorzorg wel een CT-scan laten maken in het ziekenhuis, omdat hij zich licht in het hoofd voelde, maar later op de avond liet hij zelf in een Instagram-bericht weten dat alle onderzoeken goed waren.

Daarin haalde Verstappen ook hard uit naar Hamilton, die zich niet schuldig voelde aan de crash en zijn zege uitgebreid vierde met het thuispubliek. "Het gejuich na de race, terwijl ik in het ziekenhuis was, getuigt van respectloos en onsportief gedrag. Maar we gaan gewoon door", schreef hij.

Door zijn uitvalbeurt en de winst van Hamilton deed Verstappen slechte zaken in de WK-stand. Hij heeft als koploper nog maar acht punten voorsprong op nummer twee Hamilton. Er staan nog dertien Grands Prix op het programma. De volgende Grand Prix is over twee weken in Hongarije.