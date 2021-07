Lewis Hamilton is zondag tijdens en na de door hem gewonnen Britse Grand Prix racistisch bejegend op sociale media. De Formule 1, autosportbond FIA en Hamiltons team Mercedes veroordelen het gedrag in een gezamenlijke verklaring.

Hamilton kreeg veel kritiek omdat hij zijn zege op Silverstone uitgebreid vierde en weinig berouw toonde, nadat concurrent Max Verstappen tijdens de openingsronde door zijn toedoen hard was gecrasht. Verstappen moest zich laten onderzoeken in het ziekenhuis. Hamilton kreeg een tijdstraf van tien seconden.

"We veroordelen het racistische gedrag op sociale media ten zeerste. Voor deze mensen is geen plaats in onze sport. We dringen erop aan dat ze verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden", melden de Formule 1, de FIA en Mercedes maandag in hun verklaring.

"We werken met zijn allen aan een diversere en inclusievere sport. Dergelijke onaanvaardbare gevallen van online misbruik moeten worden benoemd en worden uitgebannen."

Hamilton voorvechter in strijd tegen racisme

Hamilton, de enige zwarte Formule 1-coureur, maakt zich al lange tijd hard voor de strijd tegen racisme. Hij riep onder meer een commissie in het leven die voor meer diversiteit moet gaan zorgen in de autosport.

Het is niet de eerste keer dat een Britse topsporter wordt geconfronteerd met racisme. Het overkwam ook voetballers Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka nadat ze een strafschop hadden gemist namens Engeland tijdens de verloren EK-finale tegen Italië.

Na de race op Silverstone liet Verstappen weten dat hij geen begrip had voor de houding van Hamilton. De Nederlander van Red Bull Racing heeft als WK-leider nog een voorsprong van acht punten op de Brit.