Met de door Lewis Hamilton veroorzaakte crash van Max Verstappen is de temperatuur in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1 hoog opgelopen. Verstappen is boos, Hamilton (zeker in Nederlandse ogen) de boeman. Het gevecht heeft zo steeds meer overeenkomsten met zinderende titelgevechten uit het verleden.

Volg nieuws over Max Verstappen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Max Verstappen

De openingsronde van de Britse Grand Prix verliep zondag in eerste instantie zoals een titelstrijd hoort te verlopen: met een intens gevecht. Verstappen en Hamilton knokten in een fenomenaal duel om elke centimeter, tot ze samen op de Copse-bocht afgingen.

Hamilton is de afgelopen jaren gewend geraakt om met zijn snelle auto tegenstanders te kunnen intimideren, zoals eerdere grote kampioenen als Ayrton Senna en Michael Schumacher dat ook deden. Dat kan bijvoorbeeld door je auto gewoon in een gat te steken, ervan uitgaande dat je tegenstander wel plaatsmaakt.



Het zal geen nieuws zijn voor Hamilton dat Verstappen niet onder de indruk is van zulke intimidaties. Die was dan ook niet voornemens om plaats te maken toen de Brit vlak voor Copse langszij wilde komen. Toch zette Hamilton zijn aanval door. Was Verstappens verdediging buitenproportioneel? Zeker niet, hij hield genoeg ruimte over voor Hamilton aan de binnenkant en de wijde lijn door die bocht is niet ongebruikelijk om een aanval af te slaan.



Was Hamiltons poging te riskant? Het idee niet, de uitvoering wel. De zevenvoudig wereldkampioen zat niet genoeg aan de binnenkant en reed ook niet ver genoeg naast Verstappen, al beweerde hij zelf wat anders. Het gevolg was dat de Engelsman te wijd uitkwam, zijn titelconcurrent aantikte en die vervolgens hard in de bandenstapels zag verdwijnen. Verstappen liet zich niet intimideren, maar moest daar zelf een pijnlijke prijs voor betalen. Pas zondagavond laat mocht hij het ziekenhuis in Coventry verlaten, nadat alle controles in orde bleken.

134 Terugblik F1: Is tien seconden tijdstraf voor Hamilton wel uit te leggen?

Verstappen haalt dit keer niet zijn schouders op

Het was niet de eerste keer dat de twee kemphanen een fel duel uitvochten, maar de intensiteit in de titelstrijd is sinds zondag een paar versnellingen opgeschakeld. Verstappen noemde Hamiltons actie na afloop gevaarlijk en nam het de Brit ook kwalijk dat hij uitgebreid zijn overwinning vierde terwijl de Limburger na zijn harde crash nog in het ziekenhuis was voor controles.



De uithaal van Verstappen maakt direct een einde aan de tot nu toe vrij vriendelijk verlopen strijd om het wereldkampioenschap. Dat ging tot dusver niet veel verder dan wat psychologische oorlogsvoering. Hamilton probeert bijvoorbeeld al weken twijfel te zaaien over de legaliteit van de Honda-motor. Doorgaans haalt Verstappen daarover zijn schouders op, maar na de zondag door Hamilton uitgedeelde tik bijt de WK-leider ook verbaal van zich af.



De vergelijking met eerste intense titelgevechten is daarmee snel gemaakt. De koude oorlog tussen Senna en Alain Prost was eind jaren tachtig en begin jaren negentig zowel op als naast de baan zeer intens, met daarbij de nodige aanvaringen op het circuit. Recenter zijn de gevechten tussen Schumacher en Damon Hill. In 1994 werd de titelstrijd zelfs beslist door een discutabele botsing in Adelaide. Een jaar later deden ze het op Silverstone en Monza nog eens dunnetjes over. Ook Hill en Schumacher waren op het hoogtepunt van hun gevechten niet bepaald vrienden.

Het moment waarop Verstappen wordt geraakt bij een inhaalpoging van Hamilton Het moment waarop Verstappen wordt geraakt bij een inhaalpoging van Hamilton Foto: AP

Hamilton krijgt geen kerstkaart meer van Verstappen

Hoewel Hamilton zondagavond nog een enigszins verzoenende toon liet horen richting Verstappen, is de kans klein dat hij dit jaar nog een kerstkaart krijgt van de Limburger. Dat geldt ook voor de teams. Mercedes-baas Toto Wolff nam het op voor zijn coureur, ook al had de wedstrijdleiding Hamilton duidelijk als schuldige aangewezen. Christian Horner en Helmut Marko van Red Bull waren furieus dat Verstappens rivaal geen zwaardere straf kreeg.



Ook tussen de teams borrelt al een tijdje een ongezellige sfeer, vooral veroorzaakt door klachten vanuit Mercedes-hoek over de vleugels en pitstops van Red Bull, die uiteindelijk tot regelwijzigingen hebben geleid. Bovendien wilde Mercedes bij monde van Wolff en Hamilton het beeld schetsen dat Red Bull vooral sneller was omdat de auto van Verstappen nog flink werd ontwikkeld en die van de regerend kampioenen niet. Dat bleek uiteindelijk niet waar; Mercedes kwam met een flinke update naar Silverstone. Ook voor de technische strijd geldt dat de intensiteit flink is toegenomen.



Over twee weken staat er nog een Grand Prix op het menu op de krappe Hungaroring, een circuit waar Verstappen en Hamilton in 2019 nog een geweldig duel uitvochten. De steeds fellere strijd om de wereldtitel krijgt daar ongetwijfeld een vervolg. Daarna mag de Formule 1 een paar weken op vakantie. Misschien een goed moment om de gemoederen weer een beetje tot bedaren te brengen.