Max Verstappen hoeft na zijn zware crash bij de Grand Prix van Groot-Brittannië niet in het ziekenhuis te blijven. De 23-jarige Nederlander moest uit voorzorg een CT-scan ondergaan, maar mocht zondagavond weer naar huis.

"Ik ben ontslagen uit het ziekenhuis nadat alle checks oké waren", deelt Verstappen via zijn sociale kanalen. "Bedankt voor alle lieve berichten en de beterschapswensen."

Verstappen belandde in Copse Corner op Silverstone hard in de bandenstapel toen hij in de eerste ronde een aanval van Lewis Hamilton wilde afslaan en daarbij door de Brit van Mercedes werd aangetikt.

De Limburger kon zelf uit de auto komen en werd vervolgens per ambulance naar het medisch centrum op het circuit vervoerd. Later werd hij uit voorzorg per helikopter naar het ziekenhuis gevlogen.

Hamilton ontving na de crash een tijdstraf van tien seconden, maar schreef de race desondanks op zijn naam. Daardoor verkleinde hij het gat naar WK-leider Verstappen tot acht punten (185 om 177).

Verstappen stoort zich aan Hamilton

Verstappen liet eerder op zondag al weten dat hij relatief oké was, maar dat hij zich wel had gestoord aan het gedrag van Hamilton, die zich uitgebreid liet bejubelen door zijn thuispubliek terwijl Verstappen zelf nog in het ziekenhuis lag.

"Deze klap met 51 G-krachten had nogal een impact, maar ik voel me alweer wat beter. Het is erg teleurstellend om op deze manier uit te vallen", zei hij op Instagram.

"Het gejuich na de race, terwijl ik in het ziekenhuis was, getuigt van respectloos en onsportief gedrag. Maar we gaan gewoon door."

Achter winnaar Hamilton eindigde Charles Leclerc als tweede en Mercedes-coureur Valtteri Bottas completeerde de top drie. Het Formule 1-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van Hongarije in Boedapest.