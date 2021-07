Charles Leclerc constateerde zondag na de Grand Prix van Groot-Brittannië tevreden dat het hem eindelijk was gelukt om weer eens mee te strijden om de overwinning. De Ferrari-coureur moest in de slotfase alleen Lewis Hamilton voor laten gaan.

Leclerc startte op Silverstone vanaf de vierde plaats, maar nam direct na de start al Valtteri Bottas te grazen. Nadat Max Verstappen van de baan was gevlogen na te zijn aangetikt door Lewis Hamilton, kreeg de Monegask zelfs de leiding in handen.

"We hadden absoluut niet verwacht dat het zo goed zou gaan", blikte Leclerc direct na de race terug. "Na de kwalificatie dachten we wel dat we competitief zouden zijn, maar niet dat ik mee zou kunnen doen om de overwinning."

Pas twee ronden voor het eind moest de nummer zes in de WK-stand het hoofd buigen voor Hamilton, die ontketend was nadat hij een tijdstraf van tien seconden had ingelost voor zijn aandeel in de crash van Max Verstappen.

"Ik heb niet 100 procent, maar wel 200 procent gegeven", zei Leclerc op zijn poging om de Brit achter zich te houden. "Maar het was gewoon niet goed genoeg de laatste twee ronden. Het is daarom lastig om nu 100 procent te genieten van dit resultaat."

"Ik miste op het einde een beetje tempo in vergelijking met Mercedes, maar over het algemeen ging het veel beter dan ik de laatste tijd gewend ben. Felicitaties aan Lewis, hij heeft geweldig werk geleverd en het was leuk om zoveel fans op de tribunes te zien."

Voor Leclerc was het pas zijn eerste podiumplaats van 2021. De laatste overwinning van de 23-jarige coureur dateert al van 2019, toen hij zegevierde in de thuisrace van Ferrari op Monza.