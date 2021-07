Mercedes-teambaas Toto Wolff verdedigt ook na afloop van de Britse Grand Prix de mislukte inhaalactie van Lewis Hamilton op Max Verstappen. De Mercedes-coureur tikte de Nederlander zondag van de baan, waarna Verstappen een enorme crash beleefde.

"We hebben een dramatische, maar ook geweldige race gezien met Lewis Hamilton die weer de Britse Grand Prix heeft gewonnen", zei Wolff bij Sky Sports, om vervolgens meteen de crash te gaan analyseren.

"Bij een crash als deze zijn altijd meerdere coureurs betrokken. Dit waren twee rijders die elkaar geen centimeter ruimte gaven. Er zijn duidelijke regels en het staat zwart op wit. Als je met meer dan de helft van je auto voor je concurrent zit, dan is de bocht voor jou. Is deze bocht vergelijkbaar met andere bochten? Waarschijnlijk niet. Beide coureurs moeten zich goed gedragen om zoiets te voorkomen."

Verstappen werd uit voorzorg afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij verder werd onderzocht. De 23-jarige Nederlander leek volgens zijn team Red Bull Racing ongedeerd te zijn en heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten.

'Inhalen is daar niet onmogelijk'

Wolff bleef bij zijn standpunt dat Hamilton in Copse Corner - een van de snelste bochten ter wereld - het recht had om zijn inhaalpoging bij Verstappen te wagen. "Het is altijd moeilijk om iets op papier te zetten en er van buiten theoretisch naar te kijken", vervolgde de Oostenrijker.

"We weten allemaal hoe snel deze bocht is, maar we hebben ook in deze race gezien dat inhalen daar niet onmogelijk is. Je moet elkaar gewoon de ruimte geven. Het gaat erom waar je je voorwiel plaatst, dat staat in de regels. En Lewis zat er bijna helemaal naast."

Dankzij Hamiltons zege verkleinde de Mercedes-coureur het gat naar WK-leider Verstappen tot acht punten. Het Formule 1-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van Hongarije in Boedapest.