Max Verstappen heeft zondag via sociale media hard uitgehaald naar Lewis Hamilton. De Limburger belandde tijdens de Britse GP in de bandenstapel na een botsing met de Brit, die later ook de race op Silverstone won en zijn overwinning uitgebreid vierde op Silverstone.

De 23-jarige Verstappen vloog in de Copse-bocht van het circuit toen hij in de eerste ronde een aanval van Hamilton wilde afslaan en daarbij door de coureur van Mercedes werd aangetikt. De Limburger kon zelf uit de auto komen en werd vervolgens per helikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Hamilton kreeg een tijdstraf van tien seconden voor de actie, maar won de race alsnog en liet zich vervolgens uitgebreid bejubelen door het thuispubliek. Verstappen onderging op dat moment een CT-scan in het ziekenhuis om een hersenschudding uit te sluiten.

"Allereerst: ik ben blij dat ik oké ben", begint Verstappen aan zijn bericht op Instagram. "Deze klap met 51 G-krachten had nogal een impact, maar ik voel me alweer wat beter. Het is erg teleurstellend om op deze manier uit te vallen."

"Deze straf gaat ons op geen enkele manier helpen en doet ook geen recht aan de gevaarlijke manoeuvre van Lewis op de baan", vervolgt een woedende Verstappen. "Het gejuich na de race, terwijl ik in het ziekenhuis was, getuigt van respectloos en onsportief gedrag. Maar we gaan gewoon door."

134 Terugblik F1: Is tien seconden tijdstraf voor Hamilton wel uit te leggen?

Hamilton legde de schuld bij Verstappen

Door zijn uitvalbeurt en de zege van Hamilton zag Verstappen zijn Britse concurrent liefst 25 punten inlopen in het WK-klassement. De Limburger is nog wel de leider met 185 punten, maar Hamilton is hem tot acht punten genaderd. Er zijn nog dertien races te rijden in de Formule 1.

Hamilton was zich van geen kwaad bewust, ook al werd hij schuldig bevonden door de raceleiding en kreeg hij een tijdstraf van tien seconden. "Max rijdt heel agressief en ik was er helemaal langs", zei hij na afloop. "Max gaf me geen ruimte."

Later op de dag kwam Hamilton met een bericht op Twitter waarin hij Verstappen beterschap wenste. "Vandaag herinnert ons aan de gevaren van deze sport. Ik wil mijn beste wensen overbrengen aan Max, want hij is een ongelooflijke concurrent. Ik ben blij om te horen dat hij oké is. Ik rijd altijd hard, maar fair. Mijn team heeft doorzettingsvermogen getoond. Het is een droom om voor mijn thuispubliek te winnen."

De teamleiding van Red Bull Racing was net als Verstappen des duivels over de actie van Hamilton. "Zulk roekeloos en gevaarlijk gedrag zou met een schorsing, of iets wat daarop lijkt, bestraft moeten worden", aldus Helmut Marko, adviseur van de Oostenrijkse renstal.