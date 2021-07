Lewis Hamilton vindt dat hem niets te verwijten valt bij het incident met Max Verstappen in de openingsronde van de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Brit raakte de Nederlander bij een inhaalactie, waardoor Verstappen hard crashte en uitviel.

"Max rijdt heel agressief en ik was er helemaal langs", zei Hamilton, nadat hij voor de achtste keer in zijn carrière als winnaar was afgevlagd bij zijn thuisrace. "Max gaf me geen ruimte."

De jury had een andere lezing en gaf Hamilton een tijdstraf van tien seconden, die hij moest incasseren bij zijn eerste pitstop. Het deerde de 36-jarige Mercedes-coureur niet. Met nog twee ronden te gaan snelde hij langs leider Charles Leclerc en greep hij zo zijn vierde overwinning van het seizoen.

"Die tijdstraf was een tik op de kin, maar die moest ik incasseren", vond Hamilton. "Het maakte het wel extra zwaar, maar niets kon me in de weg staan vandaag."

Hamilton vierde zijn overwinning uitbundig, aangevuurd door de mensen op de volgepakte tribunes van Silverstone. "Dit is het allerbeste publiek dat er bestaat. Ik ben iedereen heel dankbaar, net als mijn team. Het is een droom die uitkomt."

Met zijn overwinning profiteert Hamilton maximaal van het uitvallen van Verstappen. De achterstand van de titelverdediger in de strijd om het wereldkampioenschap is nog maar acht punten.