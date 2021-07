Lewis Hamilton heeft zondag de Britse Grand Prix gewonnen. De race stond vooral in het teken van de zware crash van Max Verstappen, die in de snelle Copse-bocht door de uiteindelijke winnaar van de baan werd getikt. De Nederlander blijft wel WK-leider, met acht punten voorsprong.

Hamilton haalde Charles Leclerc in de Ferrari in de slotfase in. De Monegask was in de eerste ronde aan de leiding gekomen toen de kopman van Mercedes Verstappen raakte. Ondanks een tijdstraf van tien seconden voor Hamilton bleek de Mercedes toch te snel voor de Ferrari van Leclerc.



Verstappen vertrok van polepositon en wist Hamilton nipt achter zich te houden. Het duel tussen de twee titelkandidaten ging vervolgens in bijna elke bocht fel door, tot ze op het oude rechte stuk van Silverstone aankwamen.

Daar dook Hamilton aan de binnenkant om Verstappen in te halen in de Copse-bocht. De Nederlander bleef aan de buitenkant, waarna zijn Britse rivaal zijn Red Bull aantikte. Verstappen schoot er vervolgens hard af. De Nederlander is uit voorzorg naar een ziekenhuis in de buurt. Hamilton kreeg een tijdstraf van tien seconden, die hij bij zijn enige pitstop kon inlossen.



Achter Hamilton en Leclerc kwam Valtteri Bottas als derde over de streep, nadat hij eerder plaats had moeten maken voor zijn teamgenoot. Lando Norris werd vierde in de McLaren, gevolgd door zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. Carlos Sainz legde in de Ferrari beslag op de zesde plaats.

Het moment waarop Verstappen wordt geraakt bij een inhaalpoging van Hamilton Het moment waarop Verstappen wordt geraakt bij een inhaalpoging van Hamilton Foto: AP

Wedstrijd hervat na rode vlag

Terwijl Verstappen door de marshals en de medici van het circuit uit zijn auto werd geholpen, legde de wedstrijdleiding de race stil met een rode vlag. Leclerc had toen al de leiding in handen gekregen na een sterke start, waarbij hij vanaf de vierde plaats Bottas te grazen nam.



Bij de herstart bleef de Monegask ook voor Hamilton, die ook niet echt aanstalten maakte om een aanval te doen. Leclerc hoefde zich bij de enige pitstop naar de harde band geen zorgen te maken om een eventuele undercut van Hamilton, omdat hij tien seconden langer stil bleef staan. Ferrari ging een ronde eerder wel de mist in bij de stop van Sainz, maar die van Leclerc verliep goed. Daarmee bleef de leiding in handen van Leclerc, met een ogenschijnlijk comfortabele voorsprong op Bottas, die samen met Norris voor Hamilton terecht was gekomen.

Uitslag GP van Groot-Brittannië 1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Daniel Ricciardo (McLaren)

6. Carlos Sainz (Ferrari)

7. Fernando Alonso (Alpine)

8. Lance Stroll (Aston Martin)

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Yuki Tsunado (AlphaTauri)

Hamilton rijdt vrij makkelijk naar de zege

Hamilton begon vervolgens aan zijn opmars, waarbij de Brit vrij eenvoudig langs zijn landgenoot Norris ging. Het duurde vervolgens even voor hij op de staart van Bottas aankwam. De teamleiding zorgde er vervolgens voor dat de Fin plaats maakte, waarna Hamilton door kon rijden naar Leclerc.



Die bleek uiteindelijk niet in staat om de snellere Mercedes achter zich te houden. Drie ronden voor de finish zette Hamilton zijn auto naast de Ferrari, nota bene op dezelfde plek als waar hij eerder Verstappen van de baan tikte. Leclerc ging ook even van de baan, maar hield zijn auto wel onder controle.

Hamilton reed daarna naar de finish. Hij leek dat ook met de snelste rondetijd op zijn naam te doen, maar dat WK-punt werd op de valreep nog gedwarsboomd door Sergio Pérez in de Red Bull. Leclerc kon zichzelf troosten met een tweede plaats, zijn beste resultaat sinds Oostenrijk vorig jaar. Daarnaast werd hij verkozen tot Driver of the Day.



Pérez finishte buiten de punten nadat hij al vanuit de pitsstraat was gestart als gevolgd van een schuiver in de sprintrace van zaterdag. Door de dubbele finish op het podium van Mercedes is de voorsprong van Red Bull in de strijd om de constructeurstitel geslonken naar vier punten.



De volgende Grand Prix is over twee weken in Hongarije op de Hungaroring.