Max Verstappen is voor een CT-scan per helikopter naar het ziekenhuis gebracht na zijn harde crash met Lewis Hamilton zondag in de openingsronde van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Het gaat naar omstandigheden goed met de Nederlandse coureur van Red Bull Racing.

Verstappen belandde in de Copse-bocht op Silverstone hard in de bandenstapel toen hij in de eerste ronde een aanval van Hamilton wilde afslaan en daarbij door de Brit van Mercedes werd aangetikt. De Limburger kon zelf uit de auto komen en werd vervolgens per ambulance naar een medisch centrum vervoerd.

"Het ziet er wel goed uit", zei Verstappens vader Jos Verstappen bij Ziggo Sport. "Het was natuurlijk een flinke klap. Hij voelde zich een beetje licht in zijn hoofd, dus hij gaat nu naar het ziekenhuis om een CT-scan te maken. Maar hij was goed bij. Hij had een beetje pijn aan zijn schouder en was overal een beetje blauw."

Red Bull was na het incident des duivels op Hamilton, die door de wedstrijdleiding schuldig werd bevonden en een tijdsstraf van tien seconden kreeg. Adviseur Helmut Marko van de Oostenrijkse renstal vindt dat niet voldoende en wil dat Hamilton ook nog wordt geschorst.

'Het kan echt niet wat Hamilton daar deed'

Jos Verstappen begrijpt de woede bij Red Bull. "Ik heb het net met Max teruggekeken. Max zegt ook: ik gaf hem genoeg ruimte, ik zit er half voor en hij rijdt mij tegen het achterwiel aan. Dan weet je dat je fout zit. Ik vind de penalty van tien seconden belachelijk. Zeker in zo'n bocht, dat kan niet."

Tegenover De Telegraaf voegde Jos Verstappen daar later nog het volgende aan toe: "Het kan echt niet wat Hamilton daar deed, op die plek. Ik vind een 10 seconden tijdstraf echt belachelijk. Wat mij betreft hadden ze hem ook een wedstrijd kunnen diskwalificeren."

WK-leider Verstappen deed door zijn uitvalbeurt slechte zaken in de strijd om de wereldtitel. Hamilton won de race, die na de crash voor een half uur werd stilgelegd, en verkleinde als nummer twee in de WK-stand de achterstand op Verstappen tot acht punten.