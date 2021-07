Red Bull Racing-teambaas Christian Horner en Red Bull-adviseur Helmut Marko zijn des duivels over de actie van Lewis Hamilton die tot het uitvallen van Max Verstappen heeft geleid in de openingsronde van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Marko vindt dat Hamilton geschorst moet worden.

"Ik denk niet dat de normale sportstraffen hier van toepassing zijn", zei Marko vlak na het uitvallen van Verstappen tegen het Duitse Sky. "Ik weet zelfs niet wat de zwaarste straf zou moeten zijn. Maar zulk roekeloos en gevaarlijk gedrag zou met een schorsing, of iets wat daarop lijkt, bestraft moeten worden."

Verstappen belandde in de Copse-bocht op Silverstone hard in de bandenstapel toen hij in de eerste ronde een aanval van Hamilton wilde afslaan en daarbij door de Brit van Mercedes werd aangetikt. De Limburger kon zelf uit de auto komen en werd vervolgens per ambulance naar een medisch centrum vervoerd.

"Het was een incident waarbij 51 G-krachten loskwamen", aldus Horner over de impact van de crash van Verstappen tegen F1 TV. "Gelukkig is Max op eigen kracht uit de auto gestapt, dat is het beste resultaat van vandaag. Ik ben opgelucht. Tot dusver gaat het goed met hem."

'Gelukkig is er geen coureur gewond geraakt'

Verstappen is voor een CT-scan per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, omdat hij zich licht in het hoofd voelde. Zijn vader Jos Verstappen bevestigde wel dat het naar omstandigheden goed gaat met zijn zoon, die verder pijn aan zijn schouder had en veel blauwe plekken.

Horner had geen goed woord over voor de actie van Hamilton. "Voor mij is het heel duidelijk. Lewis duwt zijn wiel ervoor in een van de snelste bochten van dit wereldkampioenschap. Hij rijdt al jaren op dit circuit. Je weet dat je dit hier niet doet. Gelukkig is er geen coureur gewond geraakt."

Na afloop van de race was Horner nog steeds furieus. Hij had zich gestoord aan het gedrag van Hamilton, die uitbundig feest aan het vieren was. "Ik hoop dat Lewis heel blij is met zichzelf", vervolgde hij cynisch bij Sky Sports.

"Dit mag niet zo zijn. Max heeft een crash van 51 G beleefd. Lewis is een zevenvoudig wereldkampioen. Zo'n actie als vandaag is onacceptabel. Het grootste resultaat voor ons is dat Max ongedeerd lijkt."

WK-leider Verstappen deed door zijn uitvalbeurt slechte zaken in de strijd om de wereldtitel. Hamilton won de race, die na de crash voor een half uur werd stilgelegd, en verkleinde als nummer twee in de WK-stand de achterstand op Verstappen tot acht punten.