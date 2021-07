Max Verstappen is zondag zwaar gecrasht in de openingsronde van de Britse Grand Prix. De WK-leider in de Formule 1 ging er hard af in de Copse-bocht toen hij een aanval van Lewis Hamilton wilde afslaan en daarbij door de Brit werd aangetikt. De Mercedes van zijn grote titelrivaal raakte beschadigd.

Verstappen vertrok van polepositon en wist Hamilton nipt achter zich te houden. Het duel tussen de twee titelkandidaten ging vervolgens in bijna elke bocht fel door, tot ze op het oude rechte stuk van Silverstone aankwamen.

Daar dook Hamilton aan de binnenkant om Verstappen in te halen in de Copse-bocht. De Nederlander bleef aan de buitenkant, waarna zijn Britse rivaal zijn Red Bull aantikte. Verstappen schoot er vervolgens hard af.

De Limburger kwam met zijn auto in de bandenstapels terecht en het duurde even voor hij uit kon stappen. Toen hij eenmaal door de hulpverleners uit zijn auto was begeleid, zwaaide Verstappen wel naar het publiek, en stapte vervolgens in een ambulance.

Volgens teambaas Christian Horner is zijn coureur op de been. De klap van Verstappen werd geregisitreerd op 51G. Zijn vader Jos Verstappen liet via Ziggo weten dat er in het ziekenhuis uit voorzorg een CT-scan wordt gedaan omdat Verstappen zich "een beetje licht in zijn hoofd voelde".

De race werd na de crash door de wedstrijdleiding stilgelegd en is om 16.42 hervat. Charles Leclerc is nu de leider, Hamilton ligt tweede. De Brit moet nog wel een 10 seconden tijdstraf inlossen voor de crash met Verstappen.