Richard Verschoor is zondag net naast het podium geëindigd in de hoofdrace van de Formule 2 op het Britse circuit van Silverstone. De Nederlandse coureur van MP Motorsport moest genoegen nemen met de vierde plaats.

Verschoor startte vanaf de derde plek, maar slaagde er niet in die positie vast te houden of zich te verbeteren. De Chinees Guanyu Zhou zegevierde, voor de Brit Dan Ticktum (tweede) en de Australiër Oscar Piastri (derde).

De twintigjarige Verschoor behaalde zaterdag de eerste overwinning in zijn Formule 2-carrière. Hij schreef vanaf poleposition de tweede sprintrace over 21 rondes op Silverstone op overtuigende wijze op zijn naam.

Ben Viscaal, de tweede Nederlandse rijder dit seizoen in de Formule 2, wist in de hoofdrace niet mee te doen in de strijd om een topklassering. De coureur van Trident kwam niet verder dan de dertiende plaats.

Verschoor en Viscaal bezetten in de WK-stand met nog vier Grands Prix te gaan respectievelijk de tiende en de zestiende plaats met 50 en 8 punten. Piastri gaat aan de leiding met 108 punten, gevolgd door Zhou met 103 punten.

Ook de Formule 1-coureurs komen dit weekend in actie op Silverstone. De race begint om 16.00 uur (Nederlandse tijd). Max Verstappen start vanaf poleposition, nadat hij zaterdag de eerste sprintrace in de koningsklasse van de autosport had gewonnen.