Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft gemengde gevoelens overgehouden aan de sprintrace van zaterdag voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Brit is blij met de poleposition van Max Verstappen, maar had graag gezien dat teamgenoot Sergio Pérez beter had gepresteerd.

Bij het eerste experiment met de sprintrace in de Formule 1 liet Verstappen concurrent Lewis Hamilton achter zich. Dat betekent dat Red Bull op Silverstone voor het eerst sinds 2011 op pole staat. Pérez spinde, werd wegens schade aan zijn auto naar binnen gehaald en start zondag vanuit de pitsstraat.

"Het is fantastisch dat we de reeks van negen jaar onderbreken waarin Mercedes steeds op pole stond. De start van de sprintrace was cruciaal en Max kwam geweldig van zijn plek", aldus Horner over de prestatie van Verstappen.

"We wisten dat Lewis heel sterk was in de eerste sector, dus het was vooral belangrijk voor ons om op het lange rechte stuk voorop te blijven. Dat deed Max. Het is mooi dat hij het volhield tot de finish."

'Gelukkig belandde Pérez niet in de muur'

Horner is minder blij met Pérez. "Het is gewoon jammer hij niet ook op de voorste startplekken staat. Gelukkig belandde hij na zijn spin niet in de muur, maar zijn auto trilde daarna zo erg dat we ervoor kozen hem naar binnen te halen", aldus de Brit, die een spannende race verwacht op zondag.

"Er zit heel weinig verschil tussen ons en Mercedes. Wij waren sneller in de bochten en zij waren machtig op het rechte stuk. Door de hoge temperaturen zullen de banden weer snel slijten."

De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 16.00 uur. In zes van de laatste zeven edities op Silverstone was Hamilton de beste. Verstappen, die momenteel leidt in de WK-stand, werd vorig jaar tweede.