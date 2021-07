Max Verstappen domineerde de afgelopen twee Grands Prix in Oostenrijk, in de wetenschap dat het op 'Mercedes-baan' Silverstone lastiger zou worden. Hoewel de verschillen in Engeland duidelijk kleiner zijn, kan de Limburger voor de vierde zege op rij gaan. De WK-leider liet zaterdag al even zien dat zijn Red Bull daarvoor snel genoeg is. Het komt nu vooral aan op de banden en hoe die met de omstandigheden omgaan.

Mercedes arriveerde dit weekend op Silverstone met de eerste grote update in tijden. Die is vooral zichtbaar aan de rand van de vloer en de 'bargeboards'. En het heeft effect: het lijkt er vooral op dat er nu meer neerwaartse kracht uit de vloer en de diffuser wordt gehaald, waardoor Hamilton en Bottas met minder vleugel kunnen rijden. Daarmee is een probleem opgelost.



De afgelopen races verloor Mercedes namelijk nog veel tijd op Red Bull op de rechte stukken met zijn grote achtervleugel, maar op Silverstone is het precies andersom. Het lijkt alsof Red Bull enigszins is verrast door Mercedes en nu met meer vleugel rijdt dan het team eigenlijk wil en kan.



Dat pakt op Silverstone extra nadelig uit. Er was vrijdag maar één vrije training en daarna gingen de auto's in het parc fermé, waardoor er nauwelijks meer iets aan de afstelling kan worden gedaan.





Mercedes rijdt met een veel kleinere achtervleugel dan in de laatste paar races. Foto: Getty Images

Red Bull snel in de snelle bochten

Verstappen had zijn achtervleugel graag wat platter gelegd, zo gaf hij na de sprintkwalificatie toe. Maar dat mag dus niet meer. "Dan moeten we het maar goedmaken in de bochten", blikte hij nuchter vooruit op de hoofdrace.



En dat kan. Verstappen wint vooral tijd op de Mercedessen in de medium- en snelle bochten. Dit zijn ook de plekken waar de banden het zwaar te verduren hebben. Normaal gesproken zou het voor de WK-leider goed nieuws moeten zijn dat hij juist hier tijd pakt, want meer downforce betekent doorgaans minder bandenslijtage.



Dat laatste was al de sleutel in de zeventien ronden durende sprintrace van zaterdag, waarin Verstappen de poleposition veroverde. Blaren linksvoor bij zowel de kopman van Red Bull als Hamilton moeten de teams zorgen baren. Het wordt zondag lekker warm op Silverstone en een potje banden vreten dreigt.



Volgens Pirelli moet een eenstopper van medium naar hard kunnen in de 52 ronden lange race. Maar of dat in de praktijk ook zo is met volle tanks, is de vraag. De blaren op de mediumbanden in de vrije trainingen en de sprintrace deden iets anders vermoeden.

Verstappen krijgt direct te maken met gretige Hamilton

Verstappens starts zijn dit jaar eigenlijk zonder uitzondering sterk, zo ook zaterdag. Ervan uitgaande dat de Red Bull-coureur zondag de leiding behoudt, is het vervolgens opletten geblazen.

Als de als tweede vertrekkende Hamilton wat wil, zal dat vooral in de openingsfase moeten gebeuren. De thuisfavoriet is vooral sterk in de eerste sector. Hij liet in de sprintrace zien dat hij niet alleen bij de start verslagen moet worden, maar in de hele openingsronde.



Als dat allemaal lukt, dreigt er nog een gevaar voor Verstappen: het ontbreken van Sergio Pérez vooraan. Die vertrekt door een crash in de sprintrace uit de pitsstraat. Met Bottas op het vinkentouw achter Hamilton heeft Mercedes weer de haast gebruikelijke twee tegen een in de strategische strijd met Verstappen.



Tegelijkertijd liet de Nederlander zaterdag in de tweede training nog zien dat de Red Bull prima gaat op de harde banden. Verstappen zegt zelf ook steeds dat hij verwacht sterk te zijn in de race. Zijn tempo in de sprintrace was goed genoeg om Hamilton keurig buiten DRS-afstand te houden. Normaal gesproken hoeft hij morgen niet veel meer te doen dan dat. En zorgen dat zijn Pirelli's heel blijven.

Vrije bandenkeuze voor de start

Het grote vraagteken rondom de start wordt zondag pas kort voor de start geleverd. De coureurs mogen zelf de banden kiezen om op te starten, wat interessante gevolgen kan hebben. Verstappen won vorig jaar de tweede race op Silverstone nog door verrassend op de harde band te beginnen, iets wat ongebruikelijk, maar niet onlogisch was.



Zoiets is dit jaar dus weer mogelijk. Dat zou een extra toevoeging zijn aan een race die voornamelijk om banden gaat draaien. Het rubber van Pirelli gaat het zwaar krijgen, ondanks de dit weekend geïntroduceerde stevigere achterbanden. Op het hoofdkantoor in Milaan houdt men het hart al vast.



De Grand Prix van Groot-Brittannië begint om 16.00 uur.