Sergio Pérez heeft in tegenstelling tot zijn teamgenoot Max Verstappen een bijzonder slecht gevoel overgehouden aan de eerste sprintrace in de Formule `1. De Mexicaan haalde door een spin de finish niet op Silverstone.

De 31-jarige Pérez vloog in de openingsfase van de baan, maar wist de pitmuur wonderwel te ontwijken en de sprintrace te vervolgen. Uiteindelijk riep Red Bull Racing hem in de voorlaatste ronde uit voorzorg de pits in.

"Ik kwam in de vuile lucht terecht en dat maakte het allemaal erg moeilijk", zei Pérez, die na een slechte start zijn vijfde plek kwijtraakte en in een duel was verwikkeld met Fernando Alonso (Alpine) en Lando Norris (McLaren), tegen Autosport.

"Ik worstel hier sowieso met de vuile lucht. Ik weet niet hoe dat precies komt, maar het was een slechte dag van mijn kant. Het is heel erg zonde. Ik wil me verontschuldigen bij mijn team. Dit zijn altijd lastige momenten, maar ik krijg zondag gelukkig een nieuwe kans om te laten zien wat ik kan."

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om de spin van Sergio Pérez te zien.

'Gelukkig heeft Sergio verder niks geraakt'

Pérez zakte door zijn spin weg in het veld en maakte de sprintrace niet meer af door flinke vibraties van zijn banden, die ervoor zorgden dat hij zijn auto niet meer goed onder controle had. De teamgenoot van Verstappen moet de Grand Prix van Groot-Brittannië zondag daarom achteraan beginnen.

"Er zijn geen grote problemen aan zijn auto", aldus teambaas Christian Horner. "Gelukkig heeft Sergio verder niks geraakt, maar door de vele trillingen ontstonden er kale plekken op het rubber van zijn band. We hebben hem naar binnen gehaald, zodat we de auto goed kunnen checken voor de race."

De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 16.00 uur. WK-leider Verstappen won de sprintrace en begint vanaf poleposition op Silverstone.