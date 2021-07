Lewis Hamilton baalde zaterdag behoorlijk van zijn tweede plek in de sprintrace op Silverstone. De Brit van Mercedes verloor zijn leidende positie bij de start aan Max Verstappen en slaagde er niet meer in om de Nederlander te achterhalen.

"Ik deed alles wat ik moest doen", zei Hamilton bij Sky Sports. "Het team zegt precies wat er moet gebeuren. De temperatuur, de koppeling en de banden: alles klopte. Maar desondanks had ik een hele hoop wielspin. We moeten nog uitzoeken waar het is misgegaan. Red Bull heeft veel progressie geboekt met de motor en ook zeker bij de starts zijn ze sterker geworden. Daar moeten wij nu aan gaan werken."

Verstappen, winnaar van de sprintrace, mocht dankzij zijn zege drie punten bijschrijven, één meer dan nummer twee Hamilton. "Ieder punt telt dit seizoen, dus daar baal ik wel van", vervolgde de zevenvoudig wereldkampioen.

"Maar ik heb alles gegeven vandaag. We willen de negativiteit van vandaag omzetten in de positiviteit van morgen. Natuurlijk blijven we knokken, maar Red Bull is zo ongelooflijk sterk. Er was niets wat ik kon doen om bij te blijven. We moeten er morgen op de een of andere manier voor zien te komen."

Achter Verstappen en Hamilton eindigde Valtteri Bottas als derde in de sprintrace, die de startopstelling voor de hoofdrace bepaalt. WK-leider Verstappen heeft in het kampioenschap nu 33 punten voorsprong op Hamilton.

Lewis Hamilton werd bij de start geklopt door Max Verstappen. Foto: Getty Images

'We zouden meer van dit soort dingen moeten doen'

De 36-jarige Hamilton vond het experiment met de sprintrace ondanks zijn tweede plek zeer geslaagd. "Ik weet niet hoe het voor de fans was om hiernaar te kijken, maar ik vind het tot nog toe een geweldig weekend", zei de coureur uit Stevenage.

"Gisteren was zo'n leuke dag met de kwalificatie op vrijdag. Ik weet niet of het de leukste race ooit was vandaag, maar we zouden meer van dit soort dingen moeten doen, al is het misschien in een iets andere opzet."

Hamilton wacht - mede door de in vorm verkerende Verstappen - al vijf races op een overwinning. De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 16.00 uur.